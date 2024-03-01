أجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)-تسود المملكة اليوم السبت أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتنشط الرياح الغربية لتكون مثيرة للغبار، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأحد، بكتلة هوائية باردة ورطبة؛ لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ يوم الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم الثلاثاء فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسود أجواء لطيفة في أغلب المناطق، وتكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 5 وفي مرتفعات الشراة 16 - 4, وفي مناطق البادية 20 - 5، وفي مناطق السهول 18 - 8, وفي الأغوار الشمالية 26 - 15, وفي الأغوار الجنوبية 29 - 18، وفي البحر الميت 28 - 17، وفي خليج العقبة 29 - 19 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ ف ج

02/03/2024 06:46:39

