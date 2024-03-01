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إيران إغلاق صناديق الاقتراع بعد تمديده لثلاث مرات وبدء فرز الأصوات

3/1/2024 11:21:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت في إيران أمس انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى، والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 12 من منتصف الليل بتوقيت طهران. وأعلنت بدء فرز الأصوات مباشرة.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن وزير الداخلية أحمد وحيدي، أن الانتخابات جرت في 59 ألف مركز اقتراع في عموم ايران .
و قال محسن إسلامي، المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات، إن 61 مليوناً و172 ألفاً و298 شخصاً ممن يحق لهم التصويت دعوا للمشاركة.
وكان أعلن المتحدث تمديد فترة الاقتراع لثلاث مرات الأولى للساعة الثامنة مساء ثم العاشرة ثم إلى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وتعتبر هذه الانتخابات اختبارا للسلطة لأنها الأولى منذ الحركة الاحتجاجية الواسعة التي هزت البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022، بعيد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق .
وأكد هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور المسؤول عن تنظيم الاقتراع، أن نسبة المشاركة "أعلى" من تلك المسجلة في الانتخابات السابقة عام 2020 التي أجريت خلال أزمة كوفيد. ولم يتجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حينها 42,57%، وهو أدنى معدل منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، بحسب الأرقام الرسمية.
ويتوقع أن تعلن الأحد نتائج الانتخابات التي شارك فيها عدد قياسي من المرشحين بلغ 15200 مرشح، على أن ينعقد المجلس في مايو.
ووفقا للتقاليد، افتتح المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عمليات الاقتراع بالإدلاء بصوته بعيد الساعة الثامنة صباحا .
وفي تصريح مقتضب، دعا الإيرانيين إلى "التصويت فور الإمكان"، بعدما دعا الأربعاء إلى مشاركة كثيفة في التصويت، محذرا من أنه "إذا كانت الانتخابات ضعيفة فلن يستفيد أحد وسيتضرر الجميع".
وعرض التلفزيون الحكومي بعد ذلك صورا لمراكز الاقتراع، حيث اصطفت نساء ورجال بهدوء، بشكل منفصل، للإدلاء بأصواتهم. وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس بانتشار قوات الأمن بأعداد كبيرة وسط طهران.

MENAFN01032024000130011022ID1107924798

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