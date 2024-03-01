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غانتس في واشنطن الأحد دون موافقة نتنياهو والأخير غاضب

3/1/2024 11:20:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتوجه عضو الكابينت الحربي ورئيس حزب المعسكر الوطني بيني غانتس إلى واشنطن يوم الأحد المقبل لإجراء سلسلة من الاجتماعات، دون التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووفقا لموقع يديعوت احرنوت فأن سفر غانتس يأتي في وقت مثير للاهتمام بشكل خاص. المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مستمرة منذ فترة طويلة، وفي ظل التقارير الأمريكية التي تفيد بأن صبر ادارة بايدن بدأ ينفد تجاه سلوك نتنياهو في الحرب، وخضوعه لرغبات شركائه في الحكومة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش.

وعلقت حاشية نتيياهو بالغضب وأوضحوا أن غانتس طار دون موافقة رئيس الوزراء، وهو ما يتعارض مع اللوائح الحكومية، التي "تتطلب موافقة كل وزير على سفره مسبقا مع رئيس الوزراء، بما في ذلك الموافقة على السفر".
وبحسب مقربين من نتنياهو، فإن "رئيس الوزراء أوضح للوزير غانتس أن دولة إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط".

من جهتهم صرح مسؤولون أمريكيون كبار لموقع يديعوت احرنوت أمس أن الولايات المتحدة تواصل الضغط "بكل قوتها" للتوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار، وحذروا من أنه "إذا أثبتنا أن نتنياهو يقوم بتخريب هذا الأمر لأسباب سياسية سيؤدي إلى تصادم مباشر مع البيت الأبيض".

وزعم المسؤولون الأميركيون أنه على الرغم من أن حماس تمارس الألاعيب ولا تجعل الحياة سهلة بالنسبة لنا"، إلا أن إسرائيل تفعل الشيء نفسه. وقالوا: "هذا لن يوقفنا، نحن نركز على الصفقة". ووفقا لهم، "يجب على نتنياهو أن يفعل كل ما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق. إذا توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه لا يتصرف بشكل منطقي ويخرب الصفقة، فسيكون الأمر صعبا للغاية بالنسبة لنا - ولن يكون هناك مفر من الوصول إلى نقطة ما من الصراع.
وحذر المسؤولون أن هجوم بايدن على الحكومة الإسرائيلية لم يكن سوى البداية إذا قام نتنياهو بتخريب الصفقة.

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