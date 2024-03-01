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بايدن: سنبدأ إسقاط مساعدات إنسانية على غزة جوا

3/1/2024 11:20:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستبدأ خلال الأيام المقبلة إسقاط المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الجمعة، خلال استقباله في البيت الأبيض رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
ووصف بايدن استهداف إسرائيل للمدنيين أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات إنسانية شمالي غزة بأنه حادث مأساوي ومروع.
وأعرب عن أسفه حيال شهداء الهجوم، مؤكدا أنه وقع أثناء محاولة الأبرياء الحصول على المساعدات.
وأمس الخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 112 فلسطينيا، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وتابع بايدن: "سنبدأ في الأيام القادمة إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو (على غزة) من خلال الانضمام إلى الأردن".
وكان لافتا للانتباه أن بايدن قال "أوكرانيا" بدلا من غزة عن طريق الخطأ في جملته بشأن إسقاط المساعدات الجوية.
وأكد أن واشنطن تواصل مفاوضاتها مع الجانب الإسرائيلي لضمان إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

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