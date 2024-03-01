الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة بسبب الأمطار خلال الأيام القادمة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غد السبت حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف والعرضيات وميسان وأضم والكامل، ومناطق جازان وعسير والباحة.
وأشارت إلى أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل، الرياض العاصمة والدرعية والدوادمي وعفيف والقويعية والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق وشقراء والمزاحمية ورماح والمجمعة وثادق والغاط والزلفي ومرات وحريملاء، وستتأثر منطقة مكة المكرمة لتشمل تربة ورنية والمويه والخرمة، ومنطقة المدينة المنورة.
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