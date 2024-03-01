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الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة بسبب الأمطار خلال الأيام القادمة - جريدة الوطن السعودية

3/1/2024 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غد السبت حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف والعرضيات وميسان وأضم والكامل، ومناطق جازان وعسير والباحة.
وأشارت إلى أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل، الرياض العاصمة والدرعية والدوادمي وعفيف والقويعية والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق وشقراء والمزاحمية ورماح والمجمعة وثادق والغاط والزلفي ومرات وحريملاء، وستتأثر منطقة مكة المكرمة لتشمل تربة ورنية والمويه والخرمة، ومنطقة المدينة المنورة.

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