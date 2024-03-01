أوكرانيا توقع اتفاقاً أمنياً مع هولندا

أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن امتنانه لهولندا، الجمعة، لتقديمها حزمة مساعدات جديدة، وذلك في أعقاب زيارة قام بها رئيس وزراء هولندا مارك روته لأوكرانيا.

وخلال كلمته المسائية اليومية، قال زيلينسكي إن قيمة إمدادات الأسلحة تبلغ ملياري يورو (2.17 مليار دولار) خلال العام الجاري.

وقال زيلينسكي: "إنه دعم محدد وقوي للغاية. وخلال العام الجاري، يجب أن نحقق نتائج تسمح لنا بإنهاء الحرب بشروط عادلة".

وأوضح زيلينسكي أن هولندا تساعد في تأمين أجواء

أوكرانيا من خلال مشاركتها في تحالف الدول الذي يزود كييف بمقاتلات (اف-16).

وكانت حزمة الدفاع جزءاً من اتفاق أمني وقعه روته وزيلينسكي في مدينة خاركيف المدمرة بشدة، الجمعة.

وهذا هو الاتفاق السابع من نوعه بين أوكرانيا ودولة غربية.

وقال زيلينسكي لروته: "أريد أيضاً أشكرك على كل حزمة من الدعم الدفاعي وعلى قيادة هولندا في التحالفات الدفاعية وعلى المساعدة التي نحتاجها بشدة في تعزيز أوروبا والعالم الحر بأسره حتى نتمكن من الوقوف بثبات والدفاع عن دولتنا والدفاع عن شعبنا، وحتى نتمكن من الوصول إلى الطريق نحو السلام".

وأضاف: "إيقاف روسيا هو واجبنا المشترك".

وتعتمد أوكرانيا بشدة على الدعم الغربي في دفاعها المستمر منذ عامين ضد روسيا.

وتتعرض كييف لضغوط بعدما بدأت روسيا تحقق بعض المكاسب في الأسابيع الأخيرة .

ووفقاً للجيش الأوكراني، شنت روسيا هجمات على عدة نقاط، خاصة في غرب وجنوب غرب مدينة دونيتسك الصناعية.

وفي منطقة أفدييفكا، شمال دونيتسك، قال الأوكرانيون إنهم صدوا 20 هجوماً روسياً.

وقبل أسابيع قليلة، اضطرت كييف إلى الانسحاب من المنطقة المحصنة حول أفدييفكا بعد أشهر من القتال العنيف.

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