فولكس فاجن تحذر من تراجع النمو في 2024

ذكرت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، الجمعة، أنها تتوقع أن يتأثر النمو في عام 2024 بالضغوط التنافسية وتباطؤ الاقتصاد.

وتتوقع الشركة أنه من خلال الاستمرار في الاستثمار في كهربة ورقمنة مجموعة المنتجات، ستنمو الإيرادات بنسبة 5% بحلول عام 2024.

وتقدر شركة فولكس فاجن تحقيق أرباح تشغيلية في عام 2024 تتراوح بين 7% و7.5%.

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