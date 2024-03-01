فولكس فاجن تحذر من تراجع النمو في 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، الجمعة، أنها تتوقع أن يتأثر النمو في عام 2024 بالضغوط التنافسية وتباطؤ الاقتصاد.
وتتوقع الشركة أنه من خلال الاستمرار في الاستثمار في كهربة ورقمنة مجموعة المنتجات، ستنمو الإيرادات بنسبة 5% بحلول عام 2024.
وتقدر شركة فولكس فاجن تحقيق أرباح تشغيلية في عام 2024 تتراوح بين 7% و7.5%.
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