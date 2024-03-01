Saturday, 02 March 2024 04:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وكيلاً عن عائلته.. مرتضى منصور يتهم أرملة حلمي بكر بقتله

3/1/2024 7:19:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه المستشار مرتضى منصور، اليوم، وبعد دقائق من إعلان وفاة الموسيقار حلمي بكر (86 عاماً)،
التهمة لأرملة الموسيقار سماح القرشي بأنها قتلته، حيث وصل إلى المستشفى متسمماً.

وقال منصور الذي وكلته عائلة
الموسيقار الراحل، في بيان: «توفي إلى رحمة الله الملحن الكبير حلمي بكر، الذي رفضت زوجته إيداعه في أحد مستشفيات القاهرة، وكان علاجه على نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية، وتم خطفه رغم حالته الصحية، وإيداعه بإحدى قرى مركز كفر صقر بلا رعاية أو عناية في الوقت الذي تركته زوجته في منزل والدتها في الشرقية، وأقامت هي وابنتها في منزله المملوك له في الجيزة».

وأضاف: «تم نقل المرحوم حلمي بكر إلى المستشفي بالشرقية، وأبلغ الدكتور المعالج بأنه وصل المستشفى، وهو يعاني حالة تسمم. لذلك بصفتي وكيلاً عن نجله الوحيد هشام سأتقدم ببلاغ ضد زوجته اتهمها فيه بقتله».

واتهم نجل حلمي بكر أرملة أبيه باختطافه
إلى إحدى قرى الريف المصري، فضلاً عن منع التواصل معه.

وردَّت أرملة حلمي بكر على اتهامات نجله، مؤكدة أن الراحل هو من رفض الذهاب للمستشفى.


MENAFN01032024000110011019ID1107924574

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث