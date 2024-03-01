وكيلاً عن عائلته.. مرتضى منصور يتهم أرملة حلمي بكر بقتله

وجه المستشار مرتضى منصور، اليوم، وبعد دقائق من إعلان وفاة الموسيقار حلمي بكر (86 عاماً)،

التهمة لأرملة الموسيقار سماح القرشي بأنها قتلته، حيث وصل إلى المستشفى متسمماً.

وقال منصور الذي وكلته عائلة

الموسيقار الراحل، في بيان: «توفي إلى رحمة الله الملحن الكبير حلمي بكر، الذي رفضت زوجته إيداعه في أحد مستشفيات القاهرة، وكان علاجه على نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية، وتم خطفه رغم حالته الصحية، وإيداعه بإحدى قرى مركز كفر صقر بلا رعاية أو عناية في الوقت الذي تركته زوجته في منزل والدتها في الشرقية، وأقامت هي وابنتها في منزله المملوك له في الجيزة».

وأضاف: «تم نقل المرحوم حلمي بكر إلى المستشفي بالشرقية، وأبلغ الدكتور المعالج بأنه وصل المستشفى، وهو يعاني حالة تسمم. لذلك بصفتي وكيلاً عن نجله الوحيد هشام سأتقدم ببلاغ ضد زوجته اتهمها فيه بقتله».

واتهم نجل حلمي بكر أرملة أبيه باختطافه

إلى إحدى قرى الريف المصري، فضلاً عن منع التواصل معه.

وردَّت أرملة حلمي بكر على اتهامات نجله، مؤكدة أن الراحل هو من رفض الذهاب للمستشفى.





