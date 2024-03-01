مركز جمعة الماجد ينظم ورشة عمل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس الخميس، ورشة عمل بعنوان ((تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل: شات جي بي تي وجيميناي غوغل أنموذجاً))، قدمها المهندس رائف الغوري، خبير تقنية المعلومات والاتصالات. هدفت الورشة إلى نشر الوعي بأهمية برمجيات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وكيفية تسخيرها في استشراف المستقبل لمختلف القطاعات.

وقد بيّن المهندس رائف الغوري في الورشة مفهوم هندسة الأوامر والأدوات (Prompt Engineering) وكيفية الاستفادة منها، وشرح كيفية عمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (الإنشائي)، مثل جيميناي وتشات جي بي تي، وبيّن إمكانات وحدود كل منهما والحالات الأمثل لاستخدام كل منهما، ثم قدم شرحاً عملياً لمجموعة واسعة من الأوامر المستخدمة مثل أوامر الفرز والتصنيف والتلخيص، ثم وضح كيفية التأكد من صحة المعلومات التي نحصل عليها من جيميناي، وفن صياغة الأوامر لإنشاء تصاميم ورسوميات في تطبيقات متنوعة.