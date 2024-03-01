Saturday, 02 March 2024 04:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مركز جمعة الماجد ينظم ورشة عمل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

3/1/2024 7:19:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس الخميس، ورشة عمل بعنوان ((تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل: شات جي بي تي وجيميناي غوغل أنموذجاً))، قدمها المهندس رائف الغوري، خبير تقنية المعلومات والاتصالات. هدفت الورشة إلى نشر الوعي بأهمية برمجيات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وكيفية تسخيرها في استشراف المستقبل لمختلف القطاعات.

وقد بيّن المهندس رائف الغوري في الورشة مفهوم هندسة الأوامر والأدوات (Prompt Engineering) وكيفية الاستفادة منها، وشرح كيفية عمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (الإنشائي)، مثل جيميناي وتشات جي بي تي، وبيّن إمكانات وحدود كل منهما والحالات الأمثل لاستخدام كل منهما، ثم قدم شرحاً عملياً لمجموعة واسعة من الأوامر المستخدمة مثل أوامر الفرز والتصنيف والتلخيص، ثم وضح كيفية التأكد من صحة المعلومات التي نحصل عليها من جيميناي، وفن صياغة الأوامر لإنشاء تصاميم ورسوميات في تطبيقات متنوعة.

MENAFN01032024000110011019ID1107924573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث