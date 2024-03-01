Saturday, 02 March 2024 04:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«مكتبات الشارقة» تستقبل زوارها في شهر القراءة

3/1/2024 7:19:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستقبل ((مكتبات الشارقة العامة)) زوارها في شهر القراءة خلال مارس الجاري بسلسلة من الفعاليات والأنشطة القرائية والترفيهية المتنوعة، بهدف توفير تجربة قراءة ممتعة ومفيدة، حيث يتضمن برنامجها معسكرات قرائية ثقافية وترفيهية، وجلسات لقراءة الكتب ومناقشة محتواها، ولقاءات مع المؤلفين والتفاعل معهم والاستماع إلى قصصهم وتجاربهم الإبداعية، إضافة إلى جولات بين رفوف المكتبة لاكتشاف الكتب المفضلة، وغيرها من الأنشطة التي تضمن تجربة مميزة للقراء الأطفال والشباب.

وتستضيف مكتبة الشارقة العامة يوم الأحد، 3 مارس، من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 7:00 مساءً، جلسة قرائية باللغة الإنجليزية بعنوان ((كتاب تحت الضوء))، ترافق فيه الكاتبة نيكول بلمريدج الأطفال، في رحلة إلى عوالم الكتب والقصص القصيرة والقصائد والمقالات، وتتحدث عن تجاربها في تأليف روايتها الأولى ((منزل الشفاء))، وقصة موقعها الإلكتروني الذي أسسته لتضع فيه خلاصات نتاجاتها الأدبية.

MENAFN01032024000110011019ID1107924572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث