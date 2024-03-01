«مكتبات الشارقة» تستقبل زوارها في شهر القراءة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستقبل ((مكتبات الشارقة العامة)) زوارها في شهر القراءة خلال مارس الجاري بسلسلة من الفعاليات والأنشطة القرائية والترفيهية المتنوعة، بهدف توفير تجربة قراءة ممتعة ومفيدة، حيث يتضمن برنامجها معسكرات قرائية ثقافية وترفيهية، وجلسات لقراءة الكتب ومناقشة محتواها، ولقاءات مع المؤلفين والتفاعل معهم والاستماع إلى قصصهم وتجاربهم الإبداعية، إضافة إلى جولات بين رفوف المكتبة لاكتشاف الكتب المفضلة، وغيرها من الأنشطة التي تضمن تجربة مميزة للقراء الأطفال والشباب.
وتستضيف مكتبة الشارقة العامة يوم الأحد، 3 مارس، من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 7:00 مساءً، جلسة قرائية باللغة الإنجليزية بعنوان ((كتاب تحت الضوء))، ترافق فيه الكاتبة نيكول بلمريدج الأطفال، في رحلة إلى عوالم الكتب والقصص القصيرة والقصائد والمقالات، وتتحدث عن تجاربها في تأليف روايتها الأولى ((منزل الشفاء))، وقصة موقعها الإلكتروني الذي أسسته لتضع فيه خلاصات نتاجاتها الأدبية.
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