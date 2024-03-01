«مكتبات الشارقة» تستقبل زوارها في شهر القراءة

تستقبل ((مكتبات الشارقة العامة)) زوارها في شهر القراءة خلال مارس الجاري بسلسلة من الفعاليات والأنشطة القرائية والترفيهية المتنوعة، بهدف توفير تجربة قراءة ممتعة ومفيدة، حيث يتضمن برنامجها معسكرات قرائية ثقافية وترفيهية، وجلسات لقراءة الكتب ومناقشة محتواها، ولقاءات مع المؤلفين والتفاعل معهم والاستماع إلى قصصهم وتجاربهم الإبداعية، إضافة إلى جولات بين رفوف المكتبة لاكتشاف الكتب المفضلة، وغيرها من الأنشطة التي تضمن تجربة مميزة للقراء الأطفال والشباب.

وتستضيف مكتبة الشارقة العامة يوم الأحد، 3 مارس، من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 7:00 مساءً، جلسة قرائية باللغة الإنجليزية بعنوان ((كتاب تحت الضوء))، ترافق فيه الكاتبة نيكول بلمريدج الأطفال، في رحلة إلى عوالم الكتب والقصص القصيرة والقصائد والمقالات، وتتحدث عن تجاربها في تأليف روايتها الأولى ((منزل الشفاء))، وقصة موقعها الإلكتروني الذي أسسته لتضع فيه خلاصات نتاجاتها الأدبية.