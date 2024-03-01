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مساحة القلب عمل فني لكريستا كيم في «آرت دبي»

3/1/2024 7:19:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك بنك جوليوس باير في معرض آرت دبي 2024، من خلال تقديم عمل فني رقمي جديد للفنانة الكورية الكندية كريستا كيم بعنوان ((مساحة القلب)).

ويتم عرض إيقاع القلب الفريد لكل زائر بشكل مباشر من خلال أنماط تنويمية وأشكال تأملية تُعرض عبر لوحة LED مضيئة.

ويستفيد العمل الفني من قوة الفن والتكنولوجيا لاستكشاف مفهوم ((الوحدة))، إذ يجتمع المشاركون لصنع نسيج اجتماعي. ويهدف العمل الفني الغامر لربط الزوار ببعضهم البعض من خلال لغة عالمية وهي نبض القلب البشري، سعياً لإثارة نقاشات حول طول العمر والصحة والعافية، بالإضافة إلى إمكانات تقنية البلوك تشين.

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