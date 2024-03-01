مكتبة محمد بن راشد تثري شهر القراءة بفعاليات وورش عمل مميزة

في إطار رؤيتها واستراتيجيتها للاحتفاء بشهر القراءة، تنظم مكتبة محمد بن راشد، سلسلة مميزة من الفعاليات الثقافية والأدبية، لتعزيز الوعي بأهمية القراءة وتحفيز شغف المعرفة بين أفراد المجتمع بما يدعم رؤية وتطلعات القيادة لبناء مستقبل معرفي أكثر تفرداً وازدهاراً للأجيال القادمة.

وتبدأ الفعاليات مع معرض ((إضاءة على نوابغ العرب))، الذي يستعرض على مدار شهر مارس مجموعة قيمة من الإصدارات والكتب لنخبة من كبار الكتاب العرب المؤثرين، الذين أثروا المكتبات العربية بأعمالهم وتركوا بصمة رائدة في مجال التقدم العلمي، والثقافي، والاقتصادي، ومن بينهم البروفيسور واسيني الأعرج، والدكتور محمد العريان.

وبالتزامن مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ((أجندة دبي الاجتماعية 33))، تستضيف المكتبة جلسة نقاشية متميزة بعنوان ((لعلاقات أطول عمراً))، والتي يقدمها الأستاذ سعد الرفاعي، استشاري سلوك وعلاقات إنسانية من دولة الكويت، وتديرها الدكتورة مايا الهواري، أول دكتورة إماراتية في القيادة التربوية والذكاء العاطفي، لتسليط الضوء على أهمية الأسرة في بناء مجتمع متماسك ودور الأفراد والمؤسسات في دعم هذا البناء.

وعلى مدار يومي 4 و5 مارس، تنظم المكتبة بالشراكة مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ملتقى فكرياً بعنوان ((التكنولوجيا وثقافة الغد))، حيث يشارك بهذا الحدث نخبة من الباحثين الإماراتيين والعرب المهتمين بشؤون الثقافة والتكنولوجيا، وتأثيرها على الراهن اليومي، عبر أبحاث علمية ممنهجة راصدة للصلة التي تربط الثقافة بالتكنولوجيا في ظل تطور عالم التقنيات المتسارع والذي ينعكس بشكل واضح على الثقافة بكل حقولها.

وسيتناول الملتقى مواضيع متعددة تشمل دور التكنولوجيا في تشكيل القيم الأخلاقية والجمالية في المجتمع، وكيفية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لحماية وصون التراث الثقافي، إضافة إلى تخصيص جلسة لمناقشة التحديات التي تواجهها المكتبات في ظل التقنيات الحديثة، والتطرق إلى أهمية الأمن السيبراني وكيفية تعزيز الأمان الرقمي في المكتبات ومراكز المعلومات.

وتنظم المكتبة خلال مارس الجاري الورشة الثالثة من برنامج ورش عمل ((الكتابة الإبداعية)) تحت عنوان ((سجل ميلاد الشخصية)) للكاتبة والروائية شهد الراوي، والتي ستركز على أهمية الشخصيات ضمن العمل الأدبي، باعتبارها العنصر الحيوي الذي يُضفي القوة والعمق على السرد.

وبالتزامن مع شهر القراءة، تُقام أمسية قرائية مميزة بمشاركة نخبة من الكتّاب الإماراتيين الشباب، لعرض ومناقشة أحدث إصداراتهم الأدبية. وتهدف هذه الأمسية إلى تسليط الضوء على المواهب الأدبية الواعدة ومناقشتها بشكل مباشر وتعزيز التفاعل بين الكتّاب والجمهور بما يدعم تشجيع مسيرتهم الإبداعية، كما سيتخلل الأمسية توقيع كتبهم وأعمالهم الأدبية، مما يجعلها تجربة ثقافية غنية ومحفزة لكل من الكتّاب والقراّء على حد سواء.

كما ستُعقد جلسة حوارية بالتعاون مع ((صالون المنتدى)) تحت عنوان ((قراءات في نصوص أدب الرحلات))، بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين، لتسليط الضوء على مجموعة من العناوين والكتب ومناقشة محتواها القيّم من بينها كتاب ((حول العالم في 22 يوم)) لمعالي محمد أحمد المر، وكتاب ((هوامش في المدن والسفر)) للكاتبة عائشة سلطان، إضافة إلى كتاب ((مدائن الريح)) للكاتب عبد العزيز المسلم، كما سيتخلل الجلسة بعض القراءات لهذه الإصدارات.

وضمن نوادي القراءة، ستنظم المكتبة جلسة حوارية لمناقشة كتاب ((رسائل من القرآن))؛ وذلك بمشاركة عزة سليمان.

وفي إطار تعزيز ثقافة القراءة والاحتفاء بالإنتاج الأدبي الإماراتي، تنظم المكتبة بالتعاون مع ((نادي الكتاب)) في دولة الإمارات، جلسة حوارية في أمسية رمضانية يديرها الإعلامي وليد المرزوقي لمناقشة رواية ((سلام من باطن الأرض))، للكاتبة مريم الحمادي.

وتحتفي المكتبة بيوم الطفل الإماراتي، من خلال تنظيم حفل توقيع لكتب وإصدارات كتّاب أطفال إماراتيين، كما ستقدم لزوّارها القرّاء الصغار خلال الشهر الجاري جلسة حوارية وتفاعلية في مكتبة الأطفال، تحت عنوان ((كن بطل الكوكب))، وذلك للتوعية بأضرار البلاستيك ومدى تأثيرها على جودة الحياة، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال تقديم أنشطة تفاعلية وترفيهية مبتكرة.

وفي تكريم خاص لذكرى الشاعر محمود درويش، تنظم المكتبة جلسة حوارية وأمسية شعرية بالتزامن مع شهر ميلاده واليوم العالمي للشعر. وستتضمن الفعالية قراءات شعرية معبرة تحتفي بإرث درويش الأدبي، إضافة إلى عزف مرافق على العود يعمق الأجواء الشعرية. وستحاور الإعلامية سامية عيّاش كلاً من الشاعر يوسف أبو لوز والشاعرة دارين شبير.

وضمن برنامج السينما والمسرح، ستُقام بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، الورشة الثالثة من ورش الأداء المسرحي بعنوان ((فن الإلقاء المسرحي)) بإشراف الفنان والممثل ماهر صليبي.

وفي حدث ثقافي بارز، سيُقدم الباحث الإماراتي جمعة خليفة بن ثالث، أحدث مؤلفاته بعنوان ((المرموم))، والذي يعد عملاً مهماً يوثق التاريخ والتراث المحلي والغني لدولة الإمارات.

وفي ختام شهر مارس، تنظم المكتبة ورشة عمل تفاعلية لزوّارها الأطفال لتصميم ملصقات الكتب.