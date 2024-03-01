احتفالية مميزة بتوزيع جوائز الدورة الـ18 لمؤسسة العويس الثقافية

احتفلت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء الخميس، بتوزيع جوائز الفائزين في الدورة الـ18 بحضور شخصيات فكرية وثقافية إماراتية وعربية، بينهم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، رئيس مجلس أمناء جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، ومعالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وأمناء عامون لجائزة الملك فيصل وجائزة عبدالحميد شومان وعدد من الشخصيات الثقافية والفكرية الإماراتية والعربية وضيوف الجائزة وأصدقاء مؤسسة العويس الثقافية.

وفاز بجوائز الدورة الـ18 لـ((مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية)) كل من: الشاعر المصري حسن طلب، والروائي والمسرحي البحريني أمين صالح، والناقد العراقي الدكتور عبدالله إبراهيم، والمفكر والمترجم المغربي الدكتور عبدالسلام بنعبد العالي.

وألقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، رئيس مجلس أمناء جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية كلمة مرحبة هذا نصها: ((نيابةً عن مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية يُسعدني أن أرحب بكم في هذا الحفل الذي نُكرّم فيه كوكبة جديدة من المبدعين الذين أثروا المشهد المعرفي والثقافي العربي بأفكارهم وأعمالهم المتميزة، فلهم منا كل التقدير والتكريم)).

وأضاف: ((ولا يفوتني في هذا المقام أن أُشير إلى الظروف الاستثنائية والإنسانية الصعبة التي يمر بها أشقاؤنا أهل غزة، والتأكيد على وقوف الإمارات قيادةً وشعباً إلى جانبهم ودعمهم المستمر للتخفيف من المعاناة التي يمرون بها، آملين أن تتضافر الجهود العربية والضمير الإنساني ليعم السلام والاستقرار، وأن يحظى الأشقاء في فلسطين بحقهم في دولة مستقلة ذات سيادة بعد طول معاناة)).

وأكد: ((الثقافة هي الروح التي تزدهر بها الحضارات وهي الهوية التي تعطي الدول والشعوب هويتها وتميزها، وهي التي تعزز التفاهم والتواصل بين الناس، وتُمهد الطريق للتعايش والانفتاح في عالم متنوع بثقافاته وإبداعاته.

ولطالما كانت دولة الإمارات مؤمنة بأن الثقافة والإبداع طريق رئيسي من طرق التطور والتقدم، ولطالما كان المبدعون والمثقفون محل تقدير واحترام، ومن هنا كانت وما زالت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية سباقة إلى تكريمهم والاحتفاء بهم، فالأمم التي تحتفي بمبدعيها ومثقفيها هي الأمم الحية القادرة على مواصلة التنمية والازدهار)).

وقرأ الدكتور عبدالله إبراهيم كلمة الفائزين قال فيها: ((خولني الفائزون بالدورة الثامنة عشرة لعام 2022 - 2023 من جائزة سلطان العويس الثقافية أن أنوبَ عنهم في الوقوف أمامكم، أولاً لإلقاء التحية عليكم في هذا الحفل البهيج، وثانياً للترحم على صاحب الجائزة المغفور له سلطان بن علي العويس، وثالثاً لشكر القائمين على أعمالها بداية من مجلس الأمناء، مروراً بلجان التحكيم، وصولاً إلى الإدارة التنفيذية المسيرة لشؤونها.

ثم يلزمني القول بلسان الفائزين إن هذه الجائزة شقت طريقها بقوة في المجتمع الثقافي العربي، وابتكرت لها هوية لا غبار حولها منذ انطلاق دورتها الأولى في عام 1988، وبقيت أمينة على التعبير عن الهدف الأسمى الذي أعلنته منذ البداية، وهو تشجيع الأدباء، والكتاب، والمفكرين، والعلماء العرب، وتكريمهم)).

ثم تلت الدكتور ميساء الخواجا عضو لجنة التحكيم تقرير اللجنة هذا نصه: ((عقدت لجنة تحكيم جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، في دورتها الثامنة عشرة 2022 - 2023 م، اجتماعاتها في دبي، في الفترة الممتدة من 10 إلى 11 أكتوبر 2023م، برئاسة الأمين العام للمؤسسة عبدالحميد أحمد، وحضور أعضاء الأمانة العامة وكافة أعضاء لجان التحكيم وبعد المداولات والنقاش، توصلت اللجنة إلى النتائج الآتية: في حقل الشعـر قررت اللجنة منح الجائزة للشاعر حســن طِلِــب، حيث رأت اللجنة في تجربته فرادة وغزارة وتنوعاً، إضافة إلى وجود مشروع شعري متكامل ومتنام يتسم بالتجريب.

وفي حقل القصة والرواية والمسرحية قررت اللجنة منح الجائزة للقاص أمين صالح، وذلك لامتلاكه تجربة إبداعية مغايرة، تمثلت في ما كتب من قصص قصيرة ونصوص وأعمال أخرى تدل على أنه متنوع الثقافة متعدد الاهتمامات.

وفي حقل الدراسات الأدبية والنقد، قررت اللجنة منح الجائزة للناقد عبدالله إبراهيم، الذي تتسم مؤلفاته بوضوح الرؤية المنهجية والانشغال بموضوع السردية العربية ومنجزاتها وسياقاتها المتحولة. وفي حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية، قررت اللجنة منح الجائزة للدكتور عبدالسلام بنعبد العالي، وذلك لأنه من رواد المدرسة التفكيكية في الثقافة العربية، وهو يرى في الأدب والكتابة والترجمة مداخل مهمة للفلسفة)).