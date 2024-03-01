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«ذا فانتوم» في دبي أوبرا

3/1/2024 7:19:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت دبي أوبرا، عن المواعيد النهائية لعرض مسرحية ((ذا فانتوم أوف ذا أوبرا))، التي لاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور، ما يتيح الفرصة لعشاق المسرح لمشاهدة المسرحية المميزة قبل إسدال ستار العرض الأخير في 10 مارس الجاري.

ولاقت المسرحية الموسيقية المشهورة إشادة واسعة منذ العرض الافتتاحي في 22 فبراير، وأبهرت الجمهور بعروضها الآسرة. ويمكن للراغبين بحضور العروض النهائية شراء تذاكرهم الآن للاستمتاع بتحفة أندرو لويد ويبر على مسرح دبي أوبرا، التي تقدم مفهوماً جديداً للتميز المسرحي في المنطقة. ويشارك في الإنتاج طاقم متميز يضم 130 فناناً موهوباً وما يزيد على 230 زياً مصمماً بدقة.

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