فنانون على موعد مع الأضواء خلال «ليالي الفن» في مركز دبي المالي

تعود الفعالية الشهيرة ((ليالي الفن)) بنسختها الـ 17 إلى قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي يومي 7 و8 مارس، ما يعزز مكانة المركز بوصفه حاضنة للفنانين الصاعدين، وداعماً أساسياً للمشهد الفني والثقافي في الإمارة.

وستتضمن النسخة الجديدة، عرضاً مميزاً لأعمال فنانين محليين وعالميين، إضافة إلى مجموعة من الجلسات النقاشية، والعروض الفنية، والمنصات المؤقتة للبيع بالتجزئة، والعروض الترفيهية الموسيقية.

وتهدف فعالية ((ليالي الفن)) لدعم الفنانين المحليين والعالميين، من خلال تزويدهم بمنصة قيمة لعرض إبداعاتهم والوصول إلى المجتمع الفني الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسهم الحدث الذي يقام مرتين سنوياً، في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي في صميم شبكة الفن الراقي التي لطالما اشتهرت بها دبي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الجمهور للتفاعل بشكل وثيق مع الفنانين والاطلاع على المعارض والأعمال الفنية الاستثنائية.

وفي نسختها الحالية، أبرمت ((ليالي الفن)) في مركز دبي المالي العالمي، شراكة مع ((كريستيز الشرق الأوسط))، و((ميا آرت كولكشن))، و((داينويش))، فضلاً عن شركاء الضيافة ((سوكري)).

باقة

وستقدم الفعالية باقة من المعارض لفنانين محليين وعالميين، والتي ستعرف الجمهور بأسلوبهم الفني الفريد، بما في ذلك أعمال الفنانين آمنة البنا، ونور أبو غيدا، ورباب الطنطاوي، وسليم الكعبي. كما ستركز المنصة المحلية المؤقتة للبيع بالتجزئة FLTRD Art Nights على مجموعة مختارة من العلامات التجارية للاحتفاء بها خلال الحدث.

وسيتخلل الفعالية، عقد مجموعة من الجلسات النقاشية، إذ سيكون هناك جلسة خاصة في 7 مارس تنظمها دار ((كريستيز)) حول ((كيفية تأسيس مجموعتك الفنية)).

كما ستعقد جلسة نقاشية أخرى بعنوان ((إعادة تصور أعمال فريدا كاهلو: من اللوحات الفنية الشهيرة إلى الموضة والعوالم الرقمية من معهد مارانجوني)). وستحضر الجلسة افتراضياً مارا روميرو كاهلو، رئيسة ((مؤسسة فريدا كاهلو)).

وفي 8 مارس، ستعقد جلسة نقاشية خاصة حول ((إعادة تشكيل السرد القصصي: تمكين المرأة من خلال الفن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة))، بمشاركة عدد من المتحدثات، من بينهم شريفة الهنائي، الشريك المؤسس لمتحف الفن الخليجي، ونور السويدي، الفنانة التشكيلية، وأليخاندرا كاسترو ريوسيكو، مؤسس المؤسسة الخيرية لدعم الفنانات ((ميا آرت))، ومايا أليسون، المؤسس والمدير التنفيذي ورئيسة القيمين الفنيين لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي.