مليونا كتاب في النسخة الخامسة من «بيغ باد وولف» بدبي

أطلق معرض بيع الكتب بيغ باد وولف، نسخته الخامسة، موفراً لجميع سكان دبي، خوض تجربة غامرة في عالم الكتب الساحر، وذلك بحضور أندرو ياب، المؤسس المشارك لمعرض بيغ باد وولف، ومحمد نور حرسي، عضو مجلس إدارة بيغ باد وولف الشارقة، ومحمد فضلي عمري عليمان، القنصل العام لماليزيا، والدكتور حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية، الذين سيشرفون هذا الحدث المهم، فيما سيكون الحضور على موعد متوج بروعة معرفية لا مثيل لها. ولا تستهدف المبادرة تقديم خصومات لأسعار الكتب فقط، بل تسهم في تعزيز ثقافة القراءة في أنحاء دبي.

وتتوافق المبادرة مع أهداف الخطة الوطنية للقراءة التي تستهدف تعزيز عادة القراءة اليومية بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول العام 2026.

ويَعِد الحدث بقيادة أندرو ياب، ومحمد نور حرسي، في ساوند ستيج بمدينة دبي للاستديوهات بجذب الأنظار، ما يمهد الطريق لاحتفال استثنائي بالكتب.

وبمجرد إعلان أندرو ياب، عن بدء معرض بيع الكتب بيغ باد وولف الذي يستمر 10 أيام، يمكن لعشاق الكتب في أنحاء دبي زيارة المعرض يومياً من الـ 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.

ويقدم معرض بيع الكتب بيغ باد وولف، أكثر من مليوني كتاب متنوع، بما يغطي تصنيفات مختلفة يستمتع بها القراء من مختلف الأعمار.

وبدءاً من الكتب الأكثر مبيعاً إلى كتب الأطفال، يمكن لرواد المعرض ترقب مجموعة واسعة من الكتب المعرفية، فضلاً عن توفّر مجموعة كبيرة من كتب الأعمال والكتب المؤلفة باللغة العربية، بما يستوفي تفضيلات القراءة المتنوعة وتعزيز التبادل الثقافي.

كما يحتضن المعرض، منطقة ترفيهية للأطفال تسمى ((البراعم)) تمنح الزوار المصطحبين أطفالهم فرصة التسوق بحرية.

وعبّر أندرو ياب، المؤسس المشارك لمعرض بيغ باد وولف، عن حماسه للحدث قائلاً: ((أشعر بالسعادة لهذه العودة إلى دبي مع النسخة الخامسة من معرض ((بيغ باد وولف))، الذي يعد أكبر سوق لتخفيضات الكتب، في معرض بيغ باد وولف، نحن شغوفون بتمكين أجيال المستقبل بالتشجيع على حب القراءة وجعل الكتب متاحة للجميع بأسعار في المتناول، اتسع نطاق المعرض ليشمل 15 دولة، ونسعى لتوسيع نطاق المعرض أكثر ليشمل نشاطه جمهورية مصر العربية لنثر سحر الكتب المتوفرة بأسعار معقولة لجمهور أكبر)).

وفتح معرض بيع الكتب بيغ باد وولف أبوابه في ساوند ستيج بمدينة دبي للاستديوهات في الفترة من 29 فبراير الماضي ويستمر حتى 10 مارس الجاري. ويقدم الحدث خصومات تصل إلى 75 % على مجموعة مختارة من الكتب مع إتاحة الدخول المجاني للجميع.