زورق «فيكتوري 4» ثاني المنطلقين في «إندونيسيا للفورمولا 1»

(MENAFN
- Al-Bayan)
ينطلق زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك من المركز الثاني في السباق الرئيسي لجائزة إندونيسيا الكبرى للزوارق السريعة فورمولا 1 الجولة الأولى الافتتاحية من بطولة العالم 2024 المقررة غداً.
ويشارك زورق فيكتوري اليوم في منافسات السرعة سبرنت، وهي مسابقة مستحدثة بدأت في الشارقة، وسجلت نجاحاً كبيراً، وأقرت اللجنة المنظمة اعتماد نقاط للمسابقة.
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