زورق «فيكتوري 4» ثاني المنطلقين في «إندونيسيا للفورمولا 1»

ينطلق زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك من المركز الثاني في السباق الرئيسي لجائزة إندونيسيا الكبرى للزوارق السريعة فورمولا 1 الجولة الأولى الافتتاحية من بطولة العالم 2024 المقررة غداً.

ويشارك زورق فيكتوري اليوم في منافسات السرعة سبرنت، وهي مسابقة مستحدثة بدأت في الشارقة، وسجلت نجاحاً كبيراً، وأقرت اللجنة المنظمة اعتماد نقاط للمسابقة.

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