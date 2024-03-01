الاستعراض الحر والألواح الطائرة بدبي هاربور اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في دبي هاربور اليوم الاستعراض الحر والألواح الطائرة للدراجات المائية ((هايدوفويل))،ويقام بالتزامن مع الدورة رقم 30 من معرض دبي العالمي للقوارب ويجمع الحدث الذي يعد جزءاً من فئات سباق دبي الدولي للدراجات المائية،نخبة الأبطال من نجوم الإمارات ودول المنطقة أبرزهم البطل العالمي راشد علي الملا نجم فريق أبوظبي،ومانع المرزوقي بطل الإمارات في فئة ((هايدروفويل)).
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