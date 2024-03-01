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الاستعراض الحر والألواح الطائرة بدبي هاربور اليوم

3/1/2024 7:19:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في دبي هاربور اليوم الاستعراض الحر والألواح الطائرة للدراجات المائية ((هايدوفويل))،ويقام بالتزامن مع الدورة رقم 30 من معرض دبي العالمي للقوارب ويجمع الحدث الذي يعد جزءاً من فئات سباق دبي الدولي للدراجات المائية،نخبة الأبطال من نجوم الإمارات ودول المنطقة أبرزهم البطل العالمي راشد علي الملا نجم فريق أبوظبي،ومانع المرزوقي بطل الإمارات في فئة ((هايدروفويل)).

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