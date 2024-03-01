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البطائح ينفي وجود خلافات بين خليل وسيكو بابا

3/1/2024 7:19:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفى خلفان المسافري رئيس شركة كرة القدم بنادي البطائح نشوب أي مشاكل أو خلافات في الفريق، مشيراً إلى أن سيكو بابا يعاني من إصابة طفيفة وقام الجهاز الفني بإراحته وإبقائه مع فريق الرديف، لافتاً إلى أن الاستقرار يسود الفريق الأول ولا يوجد ما يعكر الصفو وقال: ((البطائح حقق فوزاً مهماً على كلباء، وأتمنى أن يتواصل الأداء القوي في الجولات المقبلة)).

ورفض الصربي غوران توميتش مدرب البطائح الخوض في أي حديث يتعلق بتفاصيل خلاف اللاعب أحمد خليل وزميله في الفريق سيكو بابا الذي تم تحويله للعب مع فريق الرديف.وعبّر توميتش عن رضاه عن أداء الفريق بالفوزعلى كلباء بالدوري، مشيراً إلى أن الفريق أدى المباراة بروح مختلفة وأداء مميز عن لقاء الوحدة السابق.

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