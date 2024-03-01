كلباء يُنهي عقد مجيدي والشمري مدرباً

(MENAFN
- Al-Bayan)
قررت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء إنهاء عقد الإيراني فرهاد مجيدي مدرب الفريق الأول بالتراضي، ليكون الضحية 15 في الدوري والذي يغادر منصبه.
وجاء القرار لتراجع نتائج الفريق في دوري المحترفين، وتعرضه للهزيمة السادسة توالياً،وكلفت الشركة مدرب الرديف غازي الشمري بتدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدرب جديد.
ويعد الروماني كوزمين مدرب الشارقة،الوحيد المحتفظ بمنصبه منذ الموسم الماضي.
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