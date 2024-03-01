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كلباء يُنهي عقد مجيدي والشمري مدرباً

3/1/2024 7:19:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء إنهاء عقد الإيراني فرهاد مجيدي مدرب الفريق الأول بالتراضي، ليكون الضحية 15 في الدوري والذي يغادر منصبه.

وجاء القرار لتراجع نتائج الفريق في دوري المحترفين، وتعرضه للهزيمة السادسة توالياً،وكلفت الشركة مدرب الرديف غازي الشمري بتدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ويعد الروماني كوزمين مدرب الشارقة،الوحيد المحتفظ بمنصبه منذ الموسم الماضي.

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