«الإمارات سوبر ساترداي».. صراع ناري مثير في «ميدان» العالمي

تنطلق، اليوم، أمسية ((الإمارات سوبر ساترداي))؛ ثالث الأمسيات الثلاث الكبرى لـ((كرنفال سباقات دبي))، التي ستقام برعاية ((طيران الإمارات)) على مضمار ((ميدان)) العالمي، فيما تفوق الجوائز المالية المرصودة 10 ملايين درهم، بمشاركة نخبة من الخيول المحلية والعالمية تتنافس على الألقاب التسعة للسباق الذي يعدّ بروفة مصغرة لأمسية ((كأس دبي العالمي)) في الـ 30 من الشهر الحالي. كما ستشهد الأمسية الإعلان عن الفائزين في النسخة السابعة من جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميُّز في سباقات الخيل، التي تكرّم أصحاب الأداء الأفضل الذين قدموا إسهامات متميزة في عالم سباقات الخيل من خيول وشخصيات ومؤسسات، سواء في دولة الإمارات أو على الصعيد العالمي.

الشوط الأول: يتصدر ((آر بي ريتش لايك مي)) لـ((فيكتورياس وفوزي ناس)) ترشيحات الشوط الأول ((الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي)) المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر((الفئة الأولى)) على المسار الرملي برعاية ((المغامرات العربية)) البالغ قيمة جوائزه 600 ألف درهم، إلا أن المواجهة ستكون قوية مع تواجد ((فارس)) لـ ((ياس للسباقات))، و((صني دو لوب)) لحمد علي مرشد خميس المرر.

الشوط الثاني: صراع مثير على لقب الشوط الثاني ((جميرا الـ 1000 جينيز)) المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر ((قوائم)) على المسار العشبي برعاية ((الإمارات للشحن الجوي)) البالغ قيمة جوائزه 800 ألف درهم، إذ ستسعى ((سندريلا دريم)) لجودلفين إلى مواصلة انتصاراتها على المضمار العالمي، لكنها ستواجه تحدياً كبيراً من ((ناديليا)) لكريستيان وينجتانس، ((لايتينيغ براديس)) لفوزي عبد الله ناس.

الشوط الثالث : يخوض ((سوينغ فوت)) لـ((الربع للسباقات)) الذي توج بلقب ((جبل علي للميل)) الشهر الماضي، تحدياً جديداً في الشوط الثالث ((برج نهار)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثالثة)) على المسار الرملي برعاية ((الإمارات للشحن الجوي)) البالغ قيمة جوائزه مليوناً و200 ألف درهم، مع تواجد ((ساوند موني)) لـ ((آر آر آر للسباقات))، و ((أسد زعبيل)) لـ ((شادويل)).

الشوط الرابع: منافسة محتدمة سيشهدها الشوط الرابع ((ند الشبا تيرف سبرنت)) لمسافة 1000 متر ((الفئة الثالثة)) على المسار العشبي برعاية ((الإمارات سكاي واردز)) البالغ قيمة جوائزه مليوناً و200 ألف درهم، إذ تطمح ((ستار أوف ميستري)) لجودلفين إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي على المضمار العالمي، إلا أنها ستواجه خيولاً قوية أبرزها ((بالحيل)) و((تجلى)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((فروست آت داون)) لعبد الله المنصوري، ((بونتوس)) لإيفا نيسلانيكوفا.

الشوط الخامس: حظوظ خيول جودلفين ستكون مرتفعة في الشوط الخامس ((دبي مدينة الذهب)) لمسافة 2410 أمتار ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي برعاية ((emirates)) البالغ قيمة جوائزه مليوناً و400 ألف درهم، إذ سيدفع الإسطبل الأزرق الملكي بثلاثة خيول ((وارين بوينت)) و((بولد آكت)) و((كاستيل واي))، التي ستواجه الجواد الألماني صاحب الخبرة ((سيصفهان)) لـ ((داريوس للسباقات ومايكل موتشمان)).

الشوط السادس : تبلغ الأمسية ذروتها مع الشوط السادس ((آل مكتوم كلاسيك)) لمسافة 1900 متر ((الفئة الثانية)) على المسار الرملي برعاية ((طيران الإمارات)) البالغ قيمة جوائزه مليوناً و700 ألف درهم، إذ تأتي الخطورة من ((نيفرشو ويكنيس)) لفترياني هاي الذي تألق بشكل قوي هذا الموسم، فيما سيسعى للقب ((كلابتون)) لـ ((آر آر آر للسباقات)) الذي حل ثالثاً في ((بطولة آل مكتوم للتحدي)) للخيول المهجنة الأصيلة شهر يناير الماضي، بالإضافة إلى ((ووك أوف ستارز)) لـ ((عذبة للسباقات)).

الشوط السابع: مواجهة ثلاثية سيشهدها الشوط السابع ((رأس الخور)) لمسافة 1400 متر ((الفئة الثالثة)) على المسار العشبي برعاية ((طيران الإمارات)) البالغ قيمة جوائزه مليوناً و400 ألف درهم، التي من المتوقع أن تنحصر بين ((إحراز)) لـ ((شادويل))، ((نوبل دايناستي)) لجودلفين، ((فافورتينو)) لـ ((شركة فينيسيا للإستشارات اس / ايه و جيلبرتو جامبيني)).

الشوط الثامن: يتطلع ((جو كروم جو)) لـ ((ستد فرندس)) لترك بصمة مميزة خلال مشاركته الأولى في الدولة، من بوابة الشوط الثامن ((مهب الشمال)) لمسافة 1200 متر ((الفئة الثالثة)) على المسار الرملي برعاية ((طيران الإمارات للعطلات)) البالغ قيمة جوائزه مليوناً و200 ألف درهم، إلا أن المواجهة لن تكون سهلة مع مشاركة ((فريدم فايتر)) لـ((نيغار بيرك – نقابة ايري ريسينج – سوريمار)) وصيف ((الشندغة سبرينت)).

الشوط التاسع : تختتم الأمسية بالشوط التاسع ((جميرا كلاسيك)) لمسافة 1800 متر ((قوائم)) على المسار العشبي برعاية ((المغامرات العربية)) البالغ قيمة جوائزه 800 ألف درهم، إذ سيكون السباق مفتوحاً على مصراعيه، مع تواجد ((ليجند اوف تايم)) لجودلفين، ((اذان)) لـ ((نادي جلف للسباق))، ((كوارتيير)) لهاراس باج دو سول.

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