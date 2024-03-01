«لهفتي» و«ميلتري أرتيست» نجما «النايفات» و«النوايف» بـ«جبل علي»

عززت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم صدارتها لجدول ترتيب سباقات الموسم، إذ حققت 3 انتصارات ((هاتريك)) خلال السباق العاشر لمضمار جبل علي، الذي حمل اسم ((يوم المرأة))، كان أبرزها عبر ((لهفتي)) التي توجت بلقب ((النايفات ستيكس))، بينما ظفر ((ميلتري أرتيست)) لـ((فيكتورياس)) بلقب ((النوايف ستيكس)).

كما شهدت الأمسية تكريم المالك سيد حشيش والمدرب دووج واتسون، عقب فوز ((كولور أب)) بلقب النسخة الثانية من ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) بعد تحقيقه بطولة ((جبل علي للسرعة - الجولة الثالثة للسلسلة)) الشهر الماضي، ليجمع بذلك بين لقبي الجولة الثانية ((القرهود للسرعة)) التي أقيمت في مضمار ((ميدان)) العالمي في شهر ديسمبر الماضي، والجولة الثالثة.

الشوط الأول: حقق ((إيه إف كالنور)) لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الأول ((كأس الوثبة ستاليونز))، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز وإشراف المدرب إرنست أورتيل، مسجلاً زمناً قدره 2:03.76 دقيقة وبفارق أنف عن ((غالي الأثمان)) لجلال غالب خليفة البوسعيدي، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب محمد المحروقي. وجاء في المركز الثالث ((أوزون لاير)) لـ((إسطبلات العجبان)) بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب عبدالله الحمادي.

الشوط الثاني: اقتنص ((نيفر جست إيه دريم)) لسعيد حميد الطاير لقب الشوط الثاني ((كأس طيران الإمارات)) لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلاً زمناً قدره 1:12.68 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن ((الطارق)) لمالكه عبدالمحسن العبدالكريم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون. وحل ثالثاً ((زوايا)) لـ((شادويل)) بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثالث: خطف ((صائد)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث ((مجموعة بن دسمال ستيكس)) لمسافة 1400 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:25.13 دقيقة وبفارق 7 أطوال وربع الطول عن ((ذيبان)) لحمدان بن حرمش، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث ((كبريت)) لناصر عسكر بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع: توجت ((لهفتي)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع ((النايفات ستيكس)) لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات برعاية ((تاترسالس)) البالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلة زمناً قدره 1:27.09 دقيقة وبفارق رقبة عن ((لو فوكون مالتيس)) لـ((فريق فالكون ريسينج)) بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحلت ثالثاً ((أويسوم سبيريت جال)) لشارلز إي فيبكي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الخامس: ظفر ((ميلتري أرتيست)) لـ((فيكتورياس)) بلقب الشوط الخامس ((النوايف ستيكس)) المخصص للمهور لمسافة 1400 متر المخصص للمهور برعاية ((كينلاند)) البالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1:25.85 دقيقة وبفارق رأس عن ((شوف دبي)) لأحمد غليطة المهيري بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث ((رصاص)) لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السادس: اقتنص ((الهزيم)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس ((أم سقيم ستيكس)) لمسافة 1950 متراً برعاية ((شادويل)) البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:59.50 دقيقة وبفارق رأس عن ((أن كراود)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير. وحل ثالثاً ((مكفول)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جوناتان كاستانو ماتيوس وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط السابع: حقق ((كابلا كروسيدر)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات)) لقب الشوط السابع ((كأس بنك دبي التجاري)) لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1:39.59 دقيقة وبفارق نصف طول عن ((فول أوف روم)) لـ((نقابة إنيتفور ذا صن)) بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث ((الميسان)) لسلطان علي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

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