ديربي بين الوحدة والجزيرة.. والنصر أمام بني ياس في «المحترفين» اليوم

تقام، اليوم، مباراتان في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ويلتقي في الخامسة و35 دقيقة النصر مع بني ياس باستاد آل مكتوم، ويستضيف الوحدة في الثامنة والربع مساء فريق الجزيرة باستاد آل نهيان.



ويدخل الوحدة مباراة ((الديربي)) أمام الجزيرة بتطلعات كبيرة يعززها أفضلية ((العنابي)) في المواجهات الأخيرة مع منافسه في الدوري، كان خلالها الفوز من نصيب ((أصحاب السعادة))، كما يسعى الفريق إلى الفوز الثاني على التوالي بعد التغلب على البطائح في الجولة الماضية، ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 24 نقطة.



وقد تكون أفضلية الوحدة ضد الجزيرة في السنوات الأخيرة تبعث على التفاؤل قبل مواجهة الفريقين، إذ حقق العنابي الفوز هلى الجزيرة في 8 مباريات من آخر 10 مواجهات جمعتهما في ((الديربي))، وفاز الجزيرة في مباراة وتعادل الفريقان في مثلها، وفي آخر 4 مباريات في الدوري بينهما كان التفوق في صالح الوحدة وفاز في آخر مواجهة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 4-2 وتأهل إلى نصف النهائي.

ويعود آخر فوز للجزيرة على الوحدة إلى موسم 2020 2021 عندما فاز في الدوري بهدفين، بينما غاب تفوق ((فخر أبوظبي)) على ((العنابي)) في ستاد آل نهيان لنحو 6 سنوات، وشدد الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب الوحدة على صعوبة المواجهة خاصة وأن ((الديربي)) لا يخضع لأي حسابات، وقال :الوحدة مطالب باللعب بتركيز شديد واستغلال الفرص من أجل الفوز. وقال ميريل رادوي مدرب الجزيرة : نحتاج إلى التركيز واللعب بروح قتالية،مع تقديم مستوى جيد.



وأشار مدرب الجزيرة إلى غياب الثنائي فيرناندو لوكاس لإصابته في الأنف بجانب عدم جاهزية عبد الله رمضان مع إمكانية غياب خليفة الحمادي..



النصر × بني ياس



ويسعى النصر((18 نقطة)) لرد الاعتبار أمام فريق بني ياس((16 نقطة)) بعد خسارته الثقيلة في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما يتطلع ((السماوي)) لتأكيد تفوقه على منافسه للمرة الثانية في الدوري، ويستعيد النصر جهود غلوبير ليما وراشد عمر ة فيما يفتقد مهاجمه الإيطالي مانولو غابياديني والايفواري عبد الله توري للإصابة،وفي المقابل يستعيد بني ياس جهود سهيل النوبي.



وقال الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر: ندرك صعوبة المباراة ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، بعد فوزنا بالجولة الماضية على الجزيرة، وقال: التطور في أداء النصر وراءه وجود لاعبين لديهم الرغبة والروح القتالية والموهبة.



ووصف السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس مواجهة النصر بـ ((الامتحان الصعب))، مؤكداً أن فريقه لديه الكثير ليقدمه وقال:النصر أصبح مختلفاً مع شرودر، وقال: كنا نستحق نتيجة أفضل في مباراتي شباب الأهلي والعين، وفريقنا يصنع الفرص ولا يسجل الأهداف. ويجب التحلي بالهدوء وعدم التوتر لاستغلال الفرص.

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