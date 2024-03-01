نصف نهائي «عالمية التزلج على اللوح» اليوم

تقام اليوم منافسات نصف النهائي للجولة العالمية للتزلج على اللوح فئة ((بارك))، للسيدات والرجال في دبي هاربر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية ((باريس 2024))، يشارك في البطولة أكثر من 500 متزلج من 65 دولة.

ومن المقرر الإعلان عن الترتيب النهائي للمتأهلين لأولمبياد ((باريس 2024))، بعد ختام البطولة، التي تستمر حتى 10 الجاري، وتنظمها مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير العقاري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وشركة شمال القابضة.

وسيتم تحديد أسماء 44 متأهلاً من منافسات فئة ((بارك)) إلى أولمبياد باريس من بينهم 22 مشاركاً من الذكور و22 من الإناث، وسينضم إليهم 44 متأهلاً آخرين من منافسات ((ستريت)) التي تنطلق غداً.

المشاركة الأكبر

وتعد هذه هي المشاركة الأكبر من نوعها على مستوى بطولات التزلج العالمية، وتم تشييد أكبر ميدان تزلج في تاريخ هذه البطولة، في دبي هاربر، بمساحة 75 ألف قدم مربعة، يتوافق مع المعايير الأولمبية، ونال إشادة عالمية وحاز على تصنيف C، وأثني عليه ساباتينو أراكو رئيس الاتحاد الدولي الذي أكد أنه إضافة متميزة إلى المنافسات وأتاح للمشاركين وللجمهور الاستمتاع بأقوى العروض.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز