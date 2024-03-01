نصف نهائي «عالمية التزلج على اللوح» اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقام اليوم منافسات نصف النهائي للجولة العالمية للتزلج على اللوح فئة ((بارك))، للسيدات والرجال في دبي هاربر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية ((باريس 2024))، يشارك في البطولة أكثر من 500 متزلج من 65 دولة.
ومن المقرر الإعلان عن الترتيب النهائي للمتأهلين لأولمبياد ((باريس 2024))، بعد ختام البطولة، التي تستمر حتى 10 الجاري، وتنظمها مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير العقاري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وشركة شمال القابضة.
وسيتم تحديد أسماء 44 متأهلاً من منافسات فئة ((بارك)) إلى أولمبياد باريس من بينهم 22 مشاركاً من الذكور و22 من الإناث، وسينضم إليهم 44 متأهلاً آخرين من منافسات ((ستريت)) التي تنطلق غداً.
المشاركة الأكبر
وتعد هذه هي المشاركة الأكبر من نوعها على مستوى بطولات التزلج العالمية، وتم تشييد أكبر ميدان تزلج في تاريخ هذه البطولة، في دبي هاربر، بمساحة 75 ألف قدم مربعة، يتوافق مع المعايير الأولمبية، ونال إشادة عالمية وحاز على تصنيف C، وأثني عليه ساباتينو أراكو رئيس الاتحاد الدولي الذي أكد أنه إضافة متميزة إلى المنافسات وأتاح للمشاركين وللجمهور الاستمتاع بأقوى العروض.
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