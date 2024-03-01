أومبير وبوبليك في نهائي «تنس دبي» الليلة

يلتقي الفرنسي أوغو أومبير المصنف 18 عالمياً مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف 23 عالمياً، الليلة، في المباراة النهائية لبطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 500 نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها 3.2 ملايين دولار.

وتأهل أومبير إلى النهائي بعد تغلبه أمس، في نصف النهائي على الروسي دانيل مدفيديف المصنف الرابع عالمياً وحامل اللقب بمجموعتين دون رد بواقع 7 - 5 و6 - 3، فيما تأهل بوبليك إلى النهائي لأول مرة في مشواره بدبي على حساب الروسي أندري روبليف المصنف الخامس عالمياً، وصيف النسخة الماضية وبطل نسخة 2022، الذي تم إقصاؤه من المباراة بسبب صيحة أطلقها في وجه حكم الخط الذي اتهمه باستخدام عبارات بذيئة باللغة الروسية، فيما أصر روبيلف أنه تحدث باللغة الإنجليزية وأنه لم يتفوه بأي عبارات خارجة عن السلوك الرياضي.

وبعد تشاور مراقب المباراة مع الحكم الرئيسي وحكم الخط تم إقصاء روبيلف من المباراة ليتأهل بوبليك إلى المباراة النهائية.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم بوبليك 6-5 في المجموعة الثالثة عندما توقفت المباراة بسبب صيحة روبيلف، الذي فاز في المجموعة الأولى 7 - 6، فيما حسم بوبليك المجموعة الثانية 7 - 6.

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