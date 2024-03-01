«الإمبراطور» يغرد في «قمة المحترفين» بالنقطة 39

حسم الوصل أمس قمة الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين بالفوز على ضيفه الشارقة بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرحمن صالح وعلي صالح في الدقيقتين 37 و86 من عمر مباراتهما باستاد زعبيل، وعزز ((الإمبراطور)) صدارته لترتيب الدوري مغرداً بالنقطة 39، فيما توقف رصيد الشارقة عند 26 نقطة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل لوجود لمسة يد من الكوري شو يو مين لاعب الشارقة داخل منطقة الجزاء، بعد تسديدة من سياكا في الدقيقة 42، ثم عاد وألغى الركلة بعد العودة إلى تقنية الفيديو ((VAR)).

وحقق شباب الأهلي فوزاً مثيراً على مضيفه خورفكان بنتيجة 3 - 0 ليرفع رصيده إلى 30 نقطة محتفظاً بمركزه الثالث، وفي المقابل تجمد رصيد خورفكان عند 17 نقطة، وأحرز ثلاثية ((فرسان دبي)) البديلان يوري سيزار ((هدفين)) بالدقيقتين 74، 76، ومؤنس دبور في الدقيقة 83.

بدأت إثارة المباراة في الدقيقة الثالثة والتي شهدت أسرع حالة طرد في الدوري، عندما قام الحكم سلطان عبد الرزاق بإشهارالبطاقة الحمراء بشكل مباشر في وجه مدافع ((نسور خورفكان)) عادل سبيل على خلفية تدخله ضد لاعب شباب الأهلي أحمد جميل في لقطة رفض فيها الحكم مراجعة تقنية الفيديو ((VAR)) رغم مطالب الجهاز الفني لخورفكان باللجوء إليه.

وشهدت الدقيقة 70 دخول البرازيلي يوري سيزار بديلاً ليحيى الغساني، ويتمكن من تسجيل هدفين سريعين وأضاف البديل مؤنس دبور الهدف الثالث، ليكون البدلاء كلمة السرفي فوز شباب الأهلي، فيما حرمت عارضة خورفكان لاعب ((فرسان دبي)) بالا من تسجيل الهدف الرابع.

وفاز عجمان على ضيفه الإمارات 2 - 0 ووصل للنقطة 14 معمقاً جراح ((الصقور)) الذي تجمد عند النقطة الخامسة، وسجل هدفي ((البرتقالي)) هيكل الشيخاوي وجيانلوكا في الدقيقتين 12 و88.

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