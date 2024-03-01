الهلال يعلن استكمال نيمار لبرنامجه العلاجي في البرازيل

أعلن الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم،

الجمعة، استكمال مهاجمه نيمار لبرنامجه العلاجي للتعافي من قطع في الرباط الصليبي في البرازيل.

وانتهى موسم نيمار، المنضم في صفقة قياسية من باريس سان جيرمان مطلع الموسم الحالي، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في أكتوبر الماضي.

وخضع نيمار لجراحة في مستشفى بيلو هوريزونتي في نوفمبر الماضي.

وقال الهلال عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي:

"يغادر نيمار إلى البرازيل لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف ومتابعة الجهازين الطبي للهلال ومنتخب البرازيل".

وأضاف الهلال أن نيمار سيعود "للرياض مطلع شهر أبريل

المقبل".

واحتفل نيمار بفوز كبير لفريقه بنتيجة 3-1 على الاتحاد من مدرجات ملعب المملكة أرينا قبل أن يتلقى تحية من زملائه بعد نهاية المباراة.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري وله 62 نقطة متقدماً بتسع نقاط عن النصر ثاني الترتيب بعد 22 جولة من المسابقة.

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