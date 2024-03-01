الدوري الألماني.. فرايبورج يفسد فرحة بايرن ميونخ برقم قياسي مميز

أفسد فرايبورج فرحة ضيفه بايرن ميونخ بهدف التعادل قرب النهاية، ليفرض عليه نتيجة 2-2، في افتتاح الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الجمعة.

وتعد هذه المباراة مناسبة خاصة للنادي البافاري، حيث تحمل

رقم 2000 لبايرن ميونخ في البوندسليجا،

ليصبح أول فريق يخوض هذا العدد من المباريات في المسابقة.

وأهدر فريق المدرب توماس توخيل، الذي رفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، فرصة تقليص الفارق مع باير ليفركوزن متصدر الترتيب برصيد 61 نقطة والذي يواجه كولن يوم الأحد.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح كريستيان جونتر التسجيل لفرايبورج بعد 12 دقيقة فقط، لكن الفرنسي ماتيس تيل عدل النتيجة لبايرن في الدقيقة 35 بتسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ووضع جمال موسيالا بايرن ميونيخ في المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد مجهود فردي مميز، إذ راوغ الدفاع وسدد من مدى قريب في الشباك.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أدرك لوكاس هولير التعادل لفرايبورج بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة لمانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز