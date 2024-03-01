الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يتعادل سلبياً مع موناكو

حافظ

المتصدر باريس سان جيرمان، على مسيرته الخالية من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمباراة 19، وذلك بعد

تعادله سلبياً مع مضيفه موناكو.

وارتفع رصيد فريق المدرب لويس إنريكي،

إلى 55 نقطة، بفارق 12 نقطة أمام بريست صاحب المركز الثاني والذي يستضيف لوهافر يوم الأحد ويظل موناكو، الذي غابت عنه الانتصارات على ملعبه هذا العام، في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

ورغم هيمنة سان جيرمان على الكرة، كاد موناكو أن يفتتح التسجيل في الشوط الأول لولا تألق جيانوليجي دوناروما حارس مرمى الفريق الضيف في الدفاع عن مرماه.

وبدا سان جيرمان أخطر في الشوط الثاني، لكن برادلي باركولا وفيتينيا لم يتمكنا من هز الشباك.

ويحل سان جيرمان ضيفاً على ريال سوسيداد في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل بعدما فاز الفريق الفرنسي ذهابا 2-صفر.

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