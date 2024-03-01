في بنوك الحاضر تتحول القرارات الشجاعة إلى ودائع في بنوك المستقبل، القفزات الكبرى تحتاج إلى توافق الإرادات. التوافق يتحدث عن نفسه بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

رأس الحكمة ليست مجرد فكرة، أو مشروع استثماري، أو مدينة ذكية عملاقة، إنما هي رؤية، وإرادة وقوة، تتسق مع مفهوم الجمهورية الجديدة التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها قادرة على المبادأة، والمبادرة، والعبور، والاستجابة للتحدي والنصر.

يوم الجمعة 23 فبراير، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع أضخم مشروع استثماري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، بحجم استثمارات يصل إلى 35 مليار دولار. لحظة التوقيع هذه هي واحدة من لحظات كبرى شهدتها مصر، وأخرى قادمة في الطريق. الدلالات عميقة، والمعاني أعمق.

ثمة شراكة استراتيجية بين البلدين تاريخية ومستمرة، والبلدان يلتقيان دائماً في اللحظات الفاصلة. وسجل التاريخ مليء بالصفحات المضيئة خلال نصف القرن الماضي، علاقات تتمتع بعمق استراتيجي يتطابق مع رؤية البلدين وقيادتيهما. توثقت في السنوات الراهنة، وصلت إلى التحالف الاستراتيجي الكبير.

مساحات الثقة بين مصر والإمارات على مختلف المستويات، فتحت الطريق إلى هذا النوع من الشراكات الاستراتيجية العملاقة، وكتبت ميثاقاً نحو المستقبل، بدأت فصوله من أزمنة ماضية وصولاً إلى ((رأس الحكمة)) وما سيأتي مستقبلاً.

ولا شك أن الاستثمار في رأس الحكمة هو فاتحة يقاس عليها في مشروعات كبرى قادمة، بين البلدين، لاسيما أننا أمام قيادتين تتطابق رؤاهما السياسية في خدمة قضايا المنطقة والإقليم، والإسهام في استقرار النظام الدولي، والتعاون على مستوى الأفكار التي تهتم بها القوى العظمى، خصوصاً أن البلدين يتمتعان بعلاقات وثيقة مع جميع قوى العالم على المسرح الدولي.

هناك تناغم وتفاهم وتعاون في شتى القضايا، والبلدان يحظيان باحترام حتى من القوى المتنافسة بالشرق والغرب، لذا، فإنني أؤكد أن مشروع ((رأس الحكمة)) سيكون بمثابة نواة صلبة لعالم عربي جديد، يندمج ويتعاون معاً في مشاريع استراتيجية كبرى، تقوم على فلسفة ((توطين عروبة الاستثمار)).

مشروع رأس الحكمة هو بداية ماراثون طويل، عنوانه توطين ((العملقة)) الاقتصادية، فالعصر الراهن هو عصر عملقة كل شيء، وهذا يتفق مع الفلسفة المصرية التي قررت عن يقين بأن تبني دولة وطنية شاملة، في قلب الحداثة المعاصرة بين الأمم التي تتنافس على الوجود الاستراتيجي على المسرح الدولي.

ولعلنا نتذكر كيف استطاعت مصر عبور عواصف وأعاصير الفوضى المنظمة إبان ما يسمى ((الربيع العربي))، وكان هناك من يعتقد أن مصر توقفت عن الإبداع والابتكار، وأصبحت في ((عزلة الفوضى))، لكن هؤلاء لم يدركوا جوهر التجربة المصرية القائمة على الصبر الاستراتيجي، وإرادة البقاء، ومن ثم التقدم وتجاوز جميع الخطوط والأسلاك السياسية الشائكة.

وقد رأينا مشهداً عاماً لسيناريو الفوضى، لكن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم، في القديم والحديث التي تمكنت من العودة إلى قوتها وهويتها، خلال ثلاثين شهراً من أحداث يناير 2011، وإن لم تخنِ الذاكرة فإن هذه العودة لم تحدث لأية أمة من الأمم، ولا لأي شعب من الشعوب كان قد واجه نفس الظروف ونفس الأحداث، لكن مصر صاحبة الانبثاق الذاتي، والتكوين الحضاري، تعرف الطريق إلى الحفاظ على مقدرات شعبها العظيم، وهويتها المتفردة، وحبالها المتينة مع محيطها القريب والبعيد، وفي العصور الراهنة تمتعت بعلاقات عميقة مع أشقائها العرب في كل المحطات التي مرت بإقليم الشرق الأوسط، في الماضي والحاضر. فهي واسطة العقد العربي في كل وقت.

الأشقاء يدركون هذا المعنى ويقدرونه عبر التاريخ، ومصر تعترف دائماً بأدوار الأشقاء، فالأمة واحدة، والمصير واحد.