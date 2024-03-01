القوة الناعمة.. لماذا الإمارات؟

أعلنت منذ يومين نتائج مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024، ضمن قمة القوة الناعمة العالمية 2024 (مؤتمر سنوي) التي نظمتها واستضافتها ((براند فاينانس)) في مركز الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن، وقد شارك فيها 193 دولة، وجاءت النتائج لتحل دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً والأولى عربياً ضمن مؤشر القوة الناعمة 2024.

وقد وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه في منصة ((X))، نتائج استطلاع آراء 170 ألف متخصص بأنها تقدير عالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

((التقدير العالمي)) هو الإنجاز الأعظم بالنسبة لي، لذا هنا أطرح عدة تساؤلات لماذا وصلت دولة الإمارات إلى هذا المستوى من التقدير العالمي؟، وكيف استطاعت أن تحقق هذه النتائج والوصول إلى المراكز المتقدمة في المؤشرات؟، كيف حققت المركز الأول عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالث عالمياً في مؤشري الكرم والعطاء وفرص النمو المستقبلي، والثامن عالمياً في مؤشرات التكنولوجيا والابتكار والمؤشر العام للتأثير الدولي ومؤشر التأثير في الدوائر الدبلوماسية، وحققت المركز التاسع عالمياً في مؤشر الأمن والأمان، وحققت المركز العاشر في مؤشرات التقدير العالمي للقيادات ومؤشر متابعة الجمهور العالمي لشؤونها ومؤشر الصورة الإيجابية كمركز للتجارة والأعمال.

كل ذلك تحقق لعدة أسباب، أهمها القيادة الإماراتية الواعية، حيث تتميز برؤيتها الواضحة وقدرتها على قراءة الواقع والتخطيط للمستقبل بناء على المعطيات والمستجدات وقراءة واستشراف المستقبل، كما أن للسمات الشخصية التي تميز القيادة الإماراتية أثراً، ومن أهمها البعد والحس الإنساني حيث تضع القيادة الإماراتية الإنسان أولاً أينما كان ومن دون تمييز، ويتضح هذا في الدعم اللامحدود الذي تقدمه دولة الإمارات للإنسان من خلال التبرعات والمساعدات الإنسانية سواء في مناطق الصراع والحروب أو في مناطق الكوارث الطبيعية أو الدعم المقدم للدول الفقيرة.

كما أن دولة الإمارات تعمل لتحقيق أهدافها ورؤيتها عن طريق عمل ممنهج يتبنى استراتيجيات وخطط وبرامج واضحة ومحددة، حيث قامت القيادة الإماراتية بتشكيل مجلس القوة الناعمة للدولة بهدف تعزيز سمعتها إقليمياً وعالمياً، وترسيخ احترامها ومحبتها بين شعوب العالم، ويختص المجلس برسم السياسة العامة واستراتيجية القوة الناعمة للدولة.

وعليه أطلقت دولة الإمارات استراتيجية القوة الناعمة، بهدف إعداد منظومة حكومية شاملة تجمع ضمنها برامج وسياسات وخطط عمل مستدامة، تغطي وتشمل كافة مقوّمات الدولة الاقتصادية والثقافية والفنية والسياحية والإنسانية والمجتمعية، وتهدف إلى إبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات وإرثها وهويتها وثقافتها المميزة.

وإذا رجعنا إلى مُصطلح القوة الناعمة الذي ظهر لأول مرة في العام 1990 عن طريق عالم السياسة وعميد كلية كينيدي الحكومية بجامعة هارفرد الأمريكية جوزيف ناي، حيث عرف القوة الناعمة بأنها ((قوة الجذب والاستقطاب وقوة الإعجاب بدولة وأسلوب الحياة الذي تعيشه هذه الدولة ومكوناتها الاقتصادية والسياسية وغيرها، وحتى بقادتها السياسيين)).

كما أنه حدد موارد القوة الناعمة بثلاثة مقومات أساسية الأول: الثقافة العامة بحيث تحتوي ثقافة مجتمع ما على قيم عالمية، ومصالح يشارك فيها الآخرون.

الثاني: القيم السياسية وهي القيم التي تدافع عنها حكومة ما فتنتصر لها بسلوكها في الداخل وفي المؤسسات الدولية، وفي السياسة الخارجية تؤثر تأثيراً قوياً على الآخرين وهنا تتضح المصداقية بما يكسب الدولة ثقة الآخرين من دول وشعوب.

الثالث: السياسة الخارجية المنتهجة ودرجة مشروعيتها وقبولها من جانب دول العالم وشعوبها، بما يعزز مكانة الدولة وقبولها وبالتالي يزيد من قوة تأثيرها.

مما ذكره جوزيف ناي في موارد القوة الناعمة ومقوماتها، نجد أنها تنطبق على دولة الإمارات من حيث قدرتها على جعل النموذج الإماراتي نموذجاً مثالياً يقتدى به وقد نال إعجاب معظم شعوب العالم، كما أن الثقافة العامة والقيم التي تتبناها دولة الإمارات وتعمل على نشرها وتعزيزها كقيم التسامح والاحترام والتعايش وقبول الآخر والإخوة الإنسانية، جعلت منها المكان المفضل للكثيرين للعيش فيه، ومن خلال النموذج الإماراتي أصبحت دولة الإمارات ملتقى يومياً للبشر باختلاف ثقافاتهم وعاداتهم ومعتقداتهم أي أنه في دولة الإمارات يومياً هناك ملتقى لثقافات البشر.