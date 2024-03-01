أهل الحارة التي أقصدها هي الأحداث الرياضية وليست الرواية الرائعة للأديب الراحل نجيب محفوظ (أولاد حارتنا)، فالرياضة تتعامل بشكل يومي مع الأحداث الجارية، ونجحت الصحافة الرياضية بتقديم خدمة مهنية مميزة وتغلبت على التشفير التلفزيوني وأفردت مساحات واسعة للبطولات المحتكرة، وأدخلت الجماهير في قلب الحدث، كما هي عادة صحافتنا، وأصبحت حديث الناس وهي محل الإشادة والتقدير دائماً ولكن، نتوقف عند كلمة لكن هذه، وهي جملة اعتراضية وأسال فيها مسؤولي الأندية لماذا التركيز كلياً على (الكورة) وننسى الألعاب التي حققت لنا العديد من الإنجازات، ونتجاهل منتخباتنا التي تمثلنا في البطولات العربية وبالأخص الخليجية، على سبيل المثال لا الحصر بطولة الشباب الأولى في أبريل المقبل، حيث ننظم حدثاً خليجياً يترقبه الجميع، ونقول للأمانة إن هذه الرياضات مظلومة، وزاد من الطين بلة سيطرة اللاعب الأجنبي، مع اعترافنا أن الكرة تسيطر بسبب تفكير إدارات الأندية الهاوية في تحقيق النتائج دون أن ندري أضرار هذه السياسة الدخيلة، فنحن نحذر، إذا لم ننتبه لخطورة الموقف فإن هذه الرياضات عليها السلام، ولا نريد أن نتجاهل (أولادنا) الصغار، فهذه أمانة، على الجميع تدارك هذه الخطورة عاجلاً وهي مسؤولية الجهات الرياضية الرسمية المتعددة، فقد أنشأت الحكومات الأندية النموذجية لأبناء الوطن، واليوم أصبحوا يلعبون ويمارسون هواياتهم في الملاعب الخارجية وعلى الأسفلت، فهل نتدارك هذا الواقع المؤسف، كما هرب الصغار من الكرة، وابتعدوا عن الألعاب الأخرى، فهناك العشرات من أولياء الأمور حولوا أبناءهم إلى فرق الكرة بعد أن وصلت المكافآت المالية لعشرات الآلاف، وحتى الكرة اليوم بدأت الأكاديميات لا تنتج ولا تصنع ولا تخرّج بعد أن هرب صغارنا منها واحتلها الأجنبي!

والله من وراء القصد