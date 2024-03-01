جماليات الشر في الأدب

طلب مني الزملاء في مكتبة ((كلمات)) أن أدير جلسة أدبية تضم كاتبين عزيزين على قلبي د.بدرية البشر من السعودية، والروائي الشاعر عبدالله البصيص من الكويت.

كان اللقاء في دبي، وقد حضر الاثنان بحمولة معرفية وتاريخ لا يستهان به من الإنجاز الأدبي متمثلاً في الكثير من الأعمال الناجحة، وأنا أذكر هذا للإشارة إلى حجم وجماليات الثروة الإبداعية التي تملكها دول الخليج متمثلة في أبنائها المثقفين والمبدعين.

حملت الجلسة عنوان (قوة الشر، وجمالياته في السرد) وهو عنوان بدا لي منذ البداية مثيراً وجميلاً ومربكاً أيضاً، استفزّ ذاكرة القراءة وتاريخاً من الكتب، ودفعني لاستحضار العشرات من الأعمال الروائية والسينمائية التي قرأتها وشاهدتها خلال سنوات طويلة، لأتمكن من استخلاص خيط الشر وشخصية الشرير في العديد منها، فوجدت أمراً غريباً، هو أننا برغم نفورنا من الشرير وإدانتنا لأعماله، إلا أننا ننظر لمعظم هذه الشخصيات بانبهار وأحياناً بتعاطف قد يصل إلى حد شهقة الإعجاب أو التصفيق!.

وربما تساءلنا: كيف تمكن هؤلاء الكتاب العظام (حتماً سيكون كاتباً عظيماً ذلك الذي يخترع شخصية شرير ستخلد مدى الدهر)، وهل هناك أعظم من شكسبير في عالم الكتابة المسرحية؟، ونظل نتساءل حول قدرة الروائي على الذهاب إلى هذا الحد وإلى ذاك العمق في تغلغله في دهاليز النفس واستخراج أكثر مناطقها ظلامية وبشاعة؟.

إننا في تعاملنا مع الشر الأدبي أو السينمائي نميز بوعي بين الشر كشر محض وبين التعبير عن هذا الشر، إن الجمال يكمن في قوة أدوات السرد في التعبير عن الشر، أما الشر فليس جميلاً بأية حال، لذلك فانبهارنا بشخصية ((هانيبال لكتر)) في الفيلم الذي حمل هذا الاسم جاءت تعبيراً عن قوة الشخصية ونضجها واكتمال دائرة الظلام داخلها وعبقرية الممثل الذي جسدها، وليس إعجاباً بالإجرام الذي تمثله.

هذا الإعجاب الذي يحفظ لهذه الشخصيات خلوداً يترافق وخلود العمل ككل، وهنا تحضر شخصية التاجر اليهودي شايلوك في مسرحية شكسبير ((تاجر البندقية))، وشخصية القاتل غرونوي في رواية ((العطر))، وشخصية تاش في ((نظافة القاتل))، والجنرال في ((خريف البطريرك)) على سبيل المثال.