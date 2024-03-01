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الإيرانيون يقترعون لاختيار مجلسي «الشورى» و«الخبراء»

3/1/2024 7:19:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك الناخبون الإيرانيون، أمس الجمعة، في انتخابات مجلس الشورى في ظل توجه المحافظين إلى الاحتفاظ بمقاليد الحكم.

وإضافة إلى انتخابات مجلس الشورى، دعي أكثر من 61 مليون ناخب إيراني للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة وهي الهيئة المؤلفة من رجال دين والتي تستمر فترة ولايتها 8 سنوات، والمكلفة باختيار مرشد جديد إذا تنحى خامنئي أو توفي، مما يمنح دورهم أهمية متزايدة مع تقدم عمر خامنئي.

وأدلى خامنئي بصوته أمام حشد من الصحافيين في طهران، وحث الناخبين على التصويت في أقرب وقت ممكن في الانتخابات، قائلاً إن أصدقاء إيران وأعداءها يراقبون نسبة المشاركة.

وبعد الظهر، رحبت السلطات بالمشاركة ((الجيدة)) في مراكز الاقتراع البالغ عددها 59 ألفاً. وأكد هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور المسؤول عن تنظيم الاقتراع، أن نسبة المشاركة ((أعلى)) من تلك المسجلة في الانتخابات السابقة عام 2020 التي أجريت خلال أزمة كوفيد.

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