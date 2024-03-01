الأردن ينفذ إنزالات جوية لمساعدات غذائية شمال غزة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أمس الجمعة، عن تنفيذ إنزالات جوية لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

ومن المتوقع استفادة 6 آلاف شخص في شمال قطاع غزة من الإنزالات الأردنية أمس، وفق ما أوردته قناة ((المملكة)) الأردنية.

كما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: ((نفذت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، صباح الجمعة، وبتوجيهات ملكية سامية ثلاثة إنزالات جوية لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وبمشاركة 3 طائرات من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي، وذلك في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في قطاع غزة ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع)).

وأوضحت وكالة ((بترا)) أن هذه الخطوة ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع ودخولها ليومها السابع والأربعين بعد المئة.

وأضافت الوكالة أن ((القوات المسلحة تؤكد أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة)).

وشاركت عدة دول في عمليات الإنزال الجوي مؤخراً.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أول من أمس، أن لندن وافقت على طلب من الأردن بتوفير مظلات، لتمكينها من إيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني بسبب ويلات الحرب.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة هو الملاذ الأخير بسبب تعثر دخول المساعدات الكافية براً، في الوقت الذي يواجه سكان القطاع وضعاً إنسانياً كارثياً جرّاء النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية والمياه والطاقة.

وحذرت وكالات ومسؤولون تابعون للأمم المتحدة من تزايد مخاطر المجاعة واليأس والاضطراب الاجتماعي في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحادث الذي وقع أمس الخميس في شمال غزة والذي أفادت التقارير بمقتل أو إصابة أكثر من 100 شخص أثناء سعيهم للحصول على مساعدات منقذة للحياة.

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