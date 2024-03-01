«الأمم المتحدة»: المجاعة في قطاع غزة أصبحت شبه حتمية

حذرت الأمم المتحدة مجدداً أمس الجمعة من أن مجاعة في قطاع غزة ((أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء)) مع إظهار الإحصاءات الرسمية أن عشرات الأطفال ماتوا جوعاً، فيما أعلنت ((صحة)) غزة عن سقوط 193 ضحية جديدة من المدنيين في قصف استهدف مناطق مختلفة في القطاع، وعن وفاة عدد من الأطفال في مستشفيات شمال القطاع بسبب سوء التغذية والجفاف وتفشي المجاعة.

ولدى الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية معايير معينة لتحديد حالة المجاعة ولم تعلن بعد في قطاع غزة رغم الوضع الكارثي فيه. لكن ((حتى إعلان حالة مجاعة، يكون الأوان قد فات بالنسبة إلى كثر))، وفق ما أكّد الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ((أوتشا)) ينس لايركه.

وقال لايركه في المؤتمر الصحافي الدوري للأمم المتحدة أمس الجمعة في جنيف ((لا نريد أن نصل إلى هذا الوضع ويجب أن تتغير الأمور)).

وأشار لايركه إلى أن الوفيات تشكل علامات تحذيرية ((مقلقة جداً لأن الأمن الغذائي قبل هذا الصراع في غزة لم يكن سيئاً إلى هذا الحد)). وأضاف ((كان الناس يملكون الطعام، كانوا قادرين على إنتاج طعامهم)) والآن حتى ((إنتاج المواد الغذائية في غزة أصبح شبه مستحيل)).

شرايين الحياة

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة إن السكان في قطاع غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء وغيرهما من الضروريات، في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي. وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة للصحفيين في جنيف ((النظام في غزة على شفير الانهيار، بل أكثر من ذلك... جميع شرايين الحياة في غزة انقطعت بشكل أو بآخر)). وأضاف: ((الناس في حاجة ماسة للغذاء والمياه النظيفة، لأي إمدادات، لدرجة أنهم يخاطرون بحياتهم للحصول على أي طعام أو أي إمدادات لدعم أطفالهم وإعالة أنفسهم)). وقال: ((إمدادات الغذاء متوقفة عمداً. دعونا لا ننسى ذلك)).

كما قال الناطق إنه وفقاً للإحصاءات الرسمية التي جمعتها سلطات ((حماس)) التي تسيطر على قطاع غزة، سجلت وفاة عشرات الأطفال رسمياً بسبب سوء التغذية. وأضاف أن هذا العدد بالتأكيد أقل من الأرقام الفعلية.

وكشف أحدث تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) يوم الخميس، أنه اعتباراً من 7 فبراير، فإن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يواجهون مستويات عالية من انعدام حاد للأمن الغذائي، وأن أكثر من 50 % منهم وصل إلى مستوى الطوارئ، ويواجه واحد على الأقل من كل أربعة ظروفاً كارثية.

وقالت ((الفاو)) إن سلسلة الإمدادات الغذائية في غزة تعطلت بشدة، حيث أفادت التقارير أن 97 % من المياه الجوفية غير صالحة للاستهلاك البشري.

16 مجزرة

في الأثناء قالت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة قتل خلالها حوالي 193 فلسطينياً خلال الـ24 ساعة الماضية من خلال شن هجمات جوية وبرية على مناطق مختلفة من القطاع، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إلى المستشفيات، جراء الغارات الإسرائيلية وعمليات الاستهداف، طوال ليل الخميس وحتى صباح الجمعة.

وأوضحت الوزارة أنها عثرت على جثامين 30 شخصاً في حي الزيتون، بعد تراجع الدبابات، مرجحة قتلهم بمجرد خروجهم من منازلهم، إذ عُثر على جثامينهم أمام المنازل. وأكدت، وفاة عدد من الأطفال في مستشفى كمال عدوان بمدينة جباليا، وفي مستشفى الشفاء بمدينة غزة بسبب سوء التغذية والجفاف وتفشي المجاعة، وهي الأنباء التي أكدها مدير مستشفى كمال عدوان في جباليا، لافتاً إلى أن مستشفيات غزة تعمل بإمكانيات ضعيفة للغاية ما تسبب في زيادة عدد الضحايا، محذراً من تحول مستشفيات غزة إلى مقابر جماعية بسبب التكدس ونقص الإمكانيات.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت عدداً من الجرائم بحق المدنيين العزل، وشنت عشرات الغارات الجوية في مناطق النصيرات، والبريج، والزيتون، والشيخ رضوان، وجباليا، وخان يونس، ورفح، أودت بحياة العشرات.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة ((حماس))، الجمعة، سقوط 7 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ورجحت ارتفاع عدد المحتجزين الذين فقدوا حياتهم نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 70 شخصاً. وقالت كتائب القسام، في بيان صحافي: ((نؤكد أن عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيش العدو في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيراً)).

وأوضحت الوزارة أن الضحايا الجدد رفعوا عدد حصيلة القتلى إلى 30 ألفاً و228، فيما تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ71 ألفاً و350 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

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