ليبيا تسعى إلى جمع البرهان وحميدتي في رمضان

أفادت مصادر ليبية بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يسعى حالياً للجمع بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في طرابلس خلال الثلث الأخير من شهر رمضان القادم.

خطوط عريضة

وبحسب تلك المصادر، فإن الدبيبة طرح الخطوط العريضة لمبادرة سياسية لحل الأزمة في السودان خلال لقائه مع البرهان الاثنين الماضي، ومع ((حميدتي)) أول أمس الخميس، وينتظر الاتفاق النهائي مع الطرفين لتحديد موعد الاجتماع في طرابلس.

وقالت المصادر لـ((البيان))، إن طرفي النزاع في السودان أبديا استعداداً لتقديم تنازلات من أجل تجاوز أسباب الصراع وتدشين عملية سلام تبدأ بوقف إطلاق النار. يأتي ذلك، فيما أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو أنه أجرى مباحثات مثمرة وبناءة مع الدبيبة تناولت التطورات التي يشهدها السودان في ظل الحرب الدائرة.

وأضاف: ((شرحت للدبيبة الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحرب، والأطراف التي تسعى لتوسعتها واستمرارها، وقدمت له كذلك رؤيتنا لوقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا وإعادة بناء السودان على أسس جديدة وعادلة))، وفق تعبيره، مشيراً إلى أنه قدم أيضاً شرحاً حول تطورات الوضع الإنساني والظروف الصعبة التي يعاني منها السودانيون في ظل حرمانهم من المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى حدوث مجاعة في بعض المناطق، ما يستدعي تدخلاً لإيصال المساعدات إلى مستحقيها عبر آليات وطرق جديدة.

وكان الدبيبة قد استقبل بطرابلس، قائد قوات الدعم السريع والوفد المرافق له، بهدف متابعة تطورات الأوضاع في السودان، وأكد بحسب مكتبه الإعلامي، عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والسودان، الذي يحتم على ليبيا تقديم المساندة لها في الظروف الحالية، مشدداً على ضرورة إنهاء الحرب والصراع والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان الدبيبة، أعلن السبت الماضي، عن مبادرة لـ((إحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان)) بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وبعد يومين، اطلع الدبيبة من البرهان على ((تطورات الأوضاع في السودان))، وأكد ((حرصه تحقيق السلام وإحداث الأمن والاستقرار في السودان وحل الأزمة)) التي تمر بها البلاد حالياً، مشيراً إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد ((لصيانة أمن ووحدة البلاد)).

جريمة حرب

من جهة أخرى قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس الجمعة إن المنع المتعمد والواضح لوكالات الإغاثة من الوصول الآمن إلى داخل السودان الذي تمزقه الحرب يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب.

وقال تورك في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن السودان أصبح ((كابوسا حقيقيا)).وأضاف أن ((المنع المتعمد على ما يبدو لوكالات الإغاثة من الوصول الآمن ودون عوائق إلى داخل السودان يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب)).وتابع ((أدعو مجددا الطرفين المتحاربين إلى الوفاء بالتزاماتهما القانونية من خلال فتح الممرات الإنسانية فورا قبل فقدان المزيد من الأرواح)).

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