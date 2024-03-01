رئيس كوريا الجنوبية يحض على بذل جهود التوحيد بعد تهديدات بيونغيانغ

حض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أمس الجمعة، المجتمع الدولي على دعم ((جهود التوحيد)) بعد أن أعلنت بيونغيانغ في وقت سابق من هذا العام أن سيئول هي ((عدوها الرئيسي)).

وشهدت العلاقات بين الكوريتين حالة من الجمود مع قيام بيونغيانغ بتسريع برامجها لتطوير الأسلحة وتكثيف سيئول تعاونها العسكري مع واشنطن وطوكيو.

وقال في احتفال بمناسبة ذكرى يوم حركة الاستقلال عن اليابان: ((جهودنا التوحيدية يجب أن تصبح مصدر أمل ومنارة لشعب كوريا الشمالية)). وأضاف: ((علينا أن نجتمع معاً على طريق يؤدي في نهاية المطاف إلى توحيد شبه الجزيرة الكورية))، مشدداً على أن المجتمع الدولي ((يجب أن يحشد قوته بطريقة مسؤولة)). وأكد يون أن تحسين العلاقات مع طوكيو يساعد في مواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة لكوريا الشمالية.

وقال يون، إن ((التعاون الأمني بين البلدين (اليابان وكوريا الجنوبية) ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تم تعزيزه بشكل أكبر))، مضيفاً أن البلدين ((يعملان معاً للتغلب على الماضي المؤلم)).

وقالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التي تتمتع بنفوذ، الشهر الماضي، إن بلادها ستكون منفتحة على تحسين العلاقات مع طوكيو، حتى إنها ألمحت إلى دعوة محتملة في المستقبل إلى بيونغ يانغ للزعيم الياباني.

وجاءت تصريحاتها بعد أن قال كيم جونغ أون في ديسمبر الماضي إنه لن يسعى بعد الآن إلى مصالحة أو إعادة التوحيد مع الجنوب، وألقى باللوم على سيئول وواشنطن في خلق ((أزمة لا يمكن السيطرة عليها)).

وأجرت كوريا الشمالية هذا العام تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها، مما دفع كوريا الجنوبية إلى إجراء تدريبات مضادة وأوامر إخلاء في جزيرتين.

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