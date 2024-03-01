البنتاغون يؤكد عدم تأثر أي سفن عسكرية بهجمات الحوثيين

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية ((البنتاغون))، أن لا سفن عسكرية تأثرت بهجمات المسيرات أو الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن.

كما بين ((البنتاغون)) في إفادة صحفية، أن حوالي 15 سفينة تجارية تأثرت، منها أربع سفن أمريكية. وأوضح أن هناك ما بين أربع إلى ثماني سفن تابعة للتحالف في البحر الأحمر في كل يوم.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قال في خطاب ألقاه أمس إن الجماعة استهدفت 54 سفينة منذ بداية العمليات، مشيراً إلى أن 384 هو إجمالي ما تم إطلاقه من صواريخ ومسيرات على السفن في البحر الأحمر. في الأثناء جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس الجمعة، دعوتها لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، للتحرك العملي بسرعة لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة، بعد مرور 12 يوماً على جنوح السفينة ((روبيمار)) نتيجة استهدافها من قبل الميليشيات الحوثية.

تحذير

الى ذلك حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ((فاو)) من زيادة الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر، وقالت إن ذلك ينطوي على مخاطر قد تؤدي إلى تعطيل أو إغلاق الموانئ ونقص الغذاء في الأسواق اليمنية واضطراب في الإمدادات وارتفاع الأسعار، وحرمان الصيادين من العمل. وفي تقرير لها عن الوضع خلال شهر يناير الماضي، ذكرت المنظمة أن زيادة الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر تنطوي على خطر تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين.

وأكدت أن ذلك يمكن أن يعيق كفاءة توزيع وتخزين المواد الغذائية في اليمن، ما يزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي. مخاطر التصعيد في البحر الأحمر وفق تقرير المنظمة الأممية يمكن أن يودي إلى تعقيد عملية إيصال المساعدات الإنسانية لأن المنظمات الإنسانية تعتمد بشكل كبير على الطرق البحرية لاستيراد الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى إلى المناطق المتضررة.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن أي تعطيل أو انسداد الطرق البحرية سيعيق إيصال المساعدات، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بين السكان الضعفاء بالفعل. وحذرت من أن يؤدي تفاقم الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.

تضخم

وقد تنخفض التحويلات المالية، وقد يرتفع التضخم، وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية، ما يجعل الغذاء والسلع الأساسية الأخرى أقل قدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لليمنيين العاديين. وحسب بيانات المنظمة فإنه وعلى الرغم من التصعيد الذي بدأ في نوفمبر الماضي إلا أن التحليل يظهر أن هناك زيادة في واردات الوقود والقمح والمواد الغذائية الأخرى، لكنها بينت أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية، إذ يستورد حوالي 90 بالمائة من الحبوب الأساسية، ولهذا توقعت أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تعطيل أو عرقلة حركة البضائع، ما يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق على الأقل في المدى القصير - من مارس إلى أبريل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز