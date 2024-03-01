بوتين يحسم جدل نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء

نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله لمجلس الأمن الروسي، أمس الجمعة، إن موسكو لا تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، وإن التصدي للتهديدات في الفضاء يجب أن يكون دائماً من أولويات البلاد.

وتقول مصادر في الولايات المتحدة إن روسيا تطور سلاحاً نووياً مضاداً للأقمار الاصطناعية ليتم نشره في الفضاء، لكن بوتين قال إنه يعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء، كما نفت موسكو المزاعم الأمريكية بشكل قاطع. وفي وقت سابق، أعلن بوتين تحديث 95 بالمئة من القوات النووية الاستراتيجية الروسية، مشيراً إلى أن القوات الجوية تسلمت 4 قاذفات جديدة فرط صوتية قادرة على حمل رؤوس نووية.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية ليوم ((حماة الوطن))، أو ما يعرف بيوم المدافع عن أرض الآباء في روسيا، وهو احتفال خاص بالقوات المسلحة.

وأفاد الرئيس الروسي بأنه ((اليوم، وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95 بالمئة، وفي المكون البحري للثالوث النووي وصلت إلى نحو 10 بالمئة)). وأشار إلى أن ((التالي هو التطوير والإنتاج المتسلسل للنماذج الواعدة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري)).

من جهة أخرى علّق الكرملين، الجمعة، على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بشأن صراع ((الناتو)) مع روسيا، في حالة خسارة أوكرانيا، بالقول إنها غير مسؤولة مطلقاً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، تعليقاً على تصريحات لويد أوستن: ((هذا تصريح آخر غير مسؤول مطلقاً من الذي سمعناه في الأيام الأخيرة، ونحن نسمع تصريحات غير مسؤولة من عدد من العواصم الأوروبية، والآن أيضاً من وراء المحيط)). وصرّح لويد أوستن أمس بأن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري بين حلف شمال الأطلسي وروسيا. وقال، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: ((بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقاً أن الناتو سيواجه روسيا وجهاً لوجه)).

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