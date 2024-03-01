Saturday, 02 March 2024 04:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد الأوروبي يسدد جزءاً من مدفوعات لـ«الأونروا»

3/1/2024 7:18:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، إنها ستسدد جزءاً من مدفوعات بقيمة 82 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا))، لكنها ستزيد إجمالي المساعدات للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو هذا العام.

وتقدم ((الأونروا)) مساعدات وخدمات أساسية للفلسطينيين المحاصرين في حرب غزة، لكنها تعرضت لأزمة بعدما زعمت إسرائيل في يناير أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفاً في القطاع متورطون في هجوم ((حماس)) في السابع من أكتوبر.

وقالت المفوضية في بيان، أمس الجمعة، إنها ((ستشرع الآن في دفع)) شريحة أولى تبلغ 50 مليون يورو من أصل 82 مليون يورو كان مقرراً دفعها في نهاية فبراير. وذكرت أنها ستدفع شريحتين أخريين بقيمة 16 مليون يورو لكل منهما وفقاً لاتفاق مع ((الأونروا)) لمعالجة المخاوف الناجمة عن المزاعم الإسرائيلية.

وذكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أمس، أن صرف 50 مليون يورو قريباً سيدعم ((الأونروا)) في تقديم ((الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية)) للاجئين الفلسطينيين. وقال إن الوكالة تتعاون مع المراجعة الخارجية المستمرة لعملها. وأضاف أن ((الصرف الكامل لمساهمة الاتحاد الأوروبي هو أمر أساسي لقدرة الوكالة على مواصلة عملياتها في منطقة مضطربة للغاية)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN01032024000110011019ID1107924539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث