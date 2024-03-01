الاتحاد الأوروبي يسدد جزءاً من مدفوعات لـ«الأونروا»

قالت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، إنها ستسدد جزءاً من مدفوعات بقيمة 82 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا))، لكنها ستزيد إجمالي المساعدات للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو هذا العام.

وتقدم ((الأونروا)) مساعدات وخدمات أساسية للفلسطينيين المحاصرين في حرب غزة، لكنها تعرضت لأزمة بعدما زعمت إسرائيل في يناير أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفاً في القطاع متورطون في هجوم ((حماس)) في السابع من أكتوبر.

وقالت المفوضية في بيان، أمس الجمعة، إنها ((ستشرع الآن في دفع)) شريحة أولى تبلغ 50 مليون يورو من أصل 82 مليون يورو كان مقرراً دفعها في نهاية فبراير. وذكرت أنها ستدفع شريحتين أخريين بقيمة 16 مليون يورو لكل منهما وفقاً لاتفاق مع ((الأونروا)) لمعالجة المخاوف الناجمة عن المزاعم الإسرائيلية.

وذكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أمس، أن صرف 50 مليون يورو قريباً سيدعم ((الأونروا)) في تقديم ((الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية)) للاجئين الفلسطينيين. وقال إن الوكالة تتعاون مع المراجعة الخارجية المستمرة لعملها. وأضاف أن ((الصرف الكامل لمساهمة الاتحاد الأوروبي هو أمر أساسي لقدرة الوكالة على مواصلة عملياتها في منطقة مضطربة للغاية)).

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