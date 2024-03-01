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غوتيريش يرحب بدعم الاتحاد الأوروبي للأونروا

3/1/2024 7:18:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار المفوضية الأوروبية الذي اتخذته يوم الجمعة بالإفراج الوشيك عن 50 مليون يورو (54 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، حسبما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش.

وقال دوجاريك إن القرار يأتي في وقت حرج وتعتقد الأمم المتحدة أن هذا المبلغ جزء من المساعدات التي تبلغ 82 مليون يورو (89 مليون دولار) التي ستقدمها المفوضية الأوروبية عبر الأونروا هذا العام.

وتابع دوجاريك أن جوتيريش يأمل بشدة في أن يحذو المانحون الدوليون حذو المفوضية الأوروبية في توفير الدعم للأونروا .

كما رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بقرار المفوضية الأوروبية وقال إن الأموال ستدعم جهود الأونروا للحفاظ على الخدمات المنقذة للحياة الأساسية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

وكانت الأونروا في موقف صعب للغاية بعد تعليق المانحين الغربيين التمويل في أعقاب مزاعم إسرائيل بأن 12 من موظفي الوكالة تورطوا في هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وتقدم الوكالة المساعدة والحماية لنحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

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