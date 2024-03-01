«شؤون الوطني» تنظم ندوة حول «تطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل»

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في إطار جهودها لتعزيز قيم وممارسات الابتكار في بيئة العمل، دورة تدريبية بعنوان ((تطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل))، بهدف رفع مستوى كفاءة وتطوير مهارات وزيادة قدرات موظفيها، وتعزيز ثقافة الابتكار بينهم وتعريفهم بآليات التوظيف الأمثل للذكاء الصناعي، للارتقاء بالأداء ومواصلة التميز، وتمكينهم من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل.
كما تهدف الدورة إلى تمكين الموظفين من الإلمام بمستقبل قطاعات العمل في ظل المتغيرات والتطورات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودراسة أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على صعيد العمل المؤسسي وغيرها.
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