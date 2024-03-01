«شؤون الوطني» تنظم ندوة حول «تطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل»

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في إطار جهودها لتعزيز قيم وممارسات الابتكار في بيئة العمل، دورة تدريبية بعنوان ((تطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل))، بهدف رفع مستوى كفاءة وتطوير مهارات وزيادة قدرات موظفيها، وتعزيز ثقافة الابتكار بينهم وتعريفهم بآليات التوظيف الأمثل للذكاء الصناعي، للارتقاء بالأداء ومواصلة التميز، وتمكينهم من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل.

كما تهدف الدورة إلى تمكين الموظفين من الإلمام بمستقبل قطاعات العمل في ظل المتغيرات والتطورات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودراسة أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على صعيد العمل المؤسسي وغيرها.

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