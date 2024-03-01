«الوطني» يناقش سياسة الحكومة بشأن مِنَح وتأهيل المقبلين على الزواج

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، الأربعاء 6 مارس، في مقر المجلس بأبوظبي، ويناقش ((موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنَح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج)).

وسيتم توجيه 4 أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، وستوجه مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً حول ((اختبارات الامسات))، وسيوجه الدكتور عدنان الحمادي سؤالين حول ((مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي))، و((اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات))، وستوجه الدكتورة مريم البدواوي سؤالاً حول ((عزوف الرجل الإماراتي عن مهنة التعليم))، وستوجه الدكتورة موزة الشحي سؤالاً إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، حول ((تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب)).

وستجري مناقشة المجلس ضمن محوري: التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.

ويطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن توصيات موضوع ((سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي))، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن توصيات موضوع ((سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي)).

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