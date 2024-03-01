صندوق الزكاة يطلق حملة «زكاتك استدامة ونماء»

أعلن صندوق الزكاة عن إطلاق حملته الإعلامية 21 لعام 2024، تحت شعار ((زكاتك استدامة ونماء))، وذلك ضمن نهجه الرائد في إطلاق حملات إعلامية متميزة كل عام.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد سليمان البلوشي المكلف بأعمال أمين عام صندوق الزكاة: ((إن الصندوق أطلق حملته الإعلامية الـ 21 منسجمة مع عام الاستدامة تحت عنوان: ((زكاتك استدامة ونماء))، منطلقاً بخطوات واضحة ومدروسة لخدمة هذه الفريضة العظيمة منذ تأسيسه وحتى اليوم، وعلى مدى 20 حملة إعلامية ناجحة ومعبرة، أدت غاياتها التي تخدم أهداف صندوق الزكاة)).

وأضاف: ((إن هذه الحملة تأتي ضمن مجموعة من الشعارات المتجددة التي يطلقها الصندوق على حملاته الإعلامية في سبيل تذكير المجتمع بفريضة الزكاة وتوعيتهم، والتسويق لخدمات صندوق الزكاة في خدمة دافعي الزكاة، بما يعود نفع ذلك على المستحقين لها ويخدم المجتمع أولاً وآخراً)).

وقال الدكتور البلوشي: ((إننا في صندوق الزكاة نسعى عبر حملتنا الإعلامية هذه للتركيز على الخدمات الرقمية التي يطلقها صندوق الزكاة والتي تخدم متعامليه من المزكين، تماشياً وتوافقاً مع توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق السعادة للمتعاملين، وذلك عبر إبراز الخدمات الرقمية المتميزة، وجميعها مؤتمتة 100 %)).

وأفاد البلوشي بأن ثقة المزكين بنا هي أساس نجاحنا، وهدف نسعى دائماً إلى تحقيقه، والعمل على زيادة تواصل العلاقة معهم، ومن أجل الحفاظ على هذا المستوى من الثقة والتواصل الفعال نجح الصندوق في تنويع قنوات الدفع لهم لتبلغ 43 قناة دفع تتنوع بين المباشر والإلكتروني والذكي.

وعن مستهدفات الصندوق من خلال هذه الحملة 21 أوضح الأمين العام أن الصندوق يستهدف من خلال الحملة السنوية لهذا العام جمع أكثر من 236 مليون درهم، وتحسين المستوى المعيشي لأكثر من 12 ألف أسرة مستحقة للزكاة، ونأمل أن نتجاوز هذا المبلغ حتى نتمكن من تغطية أكبر عدد ممكن من شريحة المستحقين. وتأتي هذه المستهدفات من الصندوق وفق خططه المدروسة ونتائجه التاريخية الموثقة، والنجاحات التي حققها الصندوق من خلال البرامج والمشاريع التي أطلقها خلال مسيرته التي بدأت منذ نحو 20 سنة، ثم الجهود الحثيثة للقائمين على الصندوق واستراتيجية عمله ورؤيته التي تركز على خدمة فريضة الزكاة من خلال رؤيته: رؤية مستقبلية لفريضة شرعية.

وأعرب الدكتور عن شكره لداعمي الحملة الإعلامية وهم بنك أبوظبي التجاري- الصيرفة الإسلامية كراعٍ رئيسي، ومصرف أبوظبي الإسلامي كراعٍ استراتيجي، والتي أثمرت رعايتهم تنفيذ حملة إعلامية واسعة الانتشار تغطي أهم البرامج والقنوات والإذاعات في الدولة.

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