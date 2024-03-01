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«جمعية الإمارات الخيرية» تطلق حملتها الرمضانية «أياماً معدودات»

3/1/2024 7:18:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة حملتها السنوية لشهر رمضان المبارك، تحت شعار ((أياماً معدودات)) لعام 2024، التي تستهدف 35 ألف صائم من خلال الخيام المنتشرة في إمارة رأس الخيمة، وتوزيع المير الرمضاني على الأسر المحتاجة لسد حاجاتهم الغذائية، وتوزيع زكاة الفطر على مستحقيها وفق الضوابط الشرعية، من المحتاجين والأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، أن الحملات الخيرية والإنسانية التي تطلقها الجمعية تبقى شاهدة على عطاء المجتمع الإماراتي، وتكاتف الجميع في سبيل الارتقاء بالرسالة الإنسانية الإماراتية من خلال أداء المسؤولية المجتمعية، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى أصحاب الأيادي البيضاء والداعمين للمشاريع ومبادرات الجمعية، والتي تسهم في تحقيق التطلعات والوصول إلى الحالات الإنسانية.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى خلال شهر رمضان إلى تقديم جميع أوجه المساعدات للتخفيف عن الأسر أعباء الحياة والتحديات التي تواجههم من خلال عدد من البرامج منها زكاة المال والمير الرمضاني وكسوة العيد.

وأكد الطنيجي، سعي الجمعية للتخفيف عن العمال وذلك عن طريق توفير وجبات إفطار صائم في الخيم التي أنشأتها الجمعية في خمسة مواقع وهي بجانب مسجد الشيخ زايد، ومنطقة السوق وسيح العريبي ومنطقة الدقداقة وشعبية راشد، مشيراً إلى سعي الجمعية إلى توزيع 10 آلاف وجبة إفطار صائم على العاملين في بعض المؤسسات والدوائر.

وأوضح الطنيجي، استعداد الجمعية خلال شهر رمضان لإسعاد 1500 أسرة من خلال تقديم المساعدات النقدية والعينية، وتوزيع المير الرمضاني على 250 أسرة أيتام، عن طريق كوبونات شرائية لتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

وقال الطنيجي: إن الجمعية حريصة على مواصلة دعم مبادرات سقيا الماء، حيث تم تخصيص توزيع 100 ألف عبوة خلال شهر رمضان على المساجد والخيام الرمضانية.

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