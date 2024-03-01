سفير الدنمارك بالدولة يشيد بالمستوى العالمي المتقدم لأكاديمية ربدان

أشاد أندرس بيورن هانسن، سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، بالمستوى العالمي المتقدم لأكاديمية ربدان وتفردها في تقديم مزيج استثنائي من التعليم الأكاديمي والمهني في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له لأكاديمية ربدان وكان في الاستقبال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان.

وتضمّنت الزيارة عقد اجتماع رفيع المستوى بحضور فريق الإدارة العليا في الأكاديمية، حيث تمت مناقشة فرص التعاون المشترك في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية ضمن مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وأطلع هانسن على إيجاز يعرض رؤية الأكاديمية كرافد أساسي لقيادات المستقبل، ودورها الفاعل في إعداد الكوادر المتخصصة، إلى جانب تعزيز التعليم والتدريب المشترك بين الجهات والقطاعات المعنية.

كما استعرض جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، إنجازات الأكاديمية على الساحة العالمية وتأثيرها العالمي الكبير في المجالات الشرطية والأمنية والدفاعية واستمرارية الأعمال والجاهزية وإدارة الكوارث وغيرها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز