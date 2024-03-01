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«الأمن السيبراني»: الفرد خط الدفاع الأول ضد الهجمات

3/1/2024 7:18:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني أن المجلس يؤمن بأنّ الفرد هو خط الدفاع الأول ضدّ الهجمات السيبرانية ((فعندما يكون كلّ فرد على دراية بالمخاطر وكيفية حماية نفسه، تصبح بيئتنا الرقمية أكثر أماناً)).

وأعرب الكويتي عن سعادته بمشاركة مجلس الأمن السيبراني في الندوة الافتراضية ((ماستر كلاس)) بعنوان ((خط دفاعنا الأول هو أنت))، وقال إن هذه الندوة تأتي في ظلّ ازدياد المخاطر والتحديات الأمنية السيبرانية، الأمر الذي يُؤكّد على أهمية توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاته بأهمية الأمن السيبراني ودورهم المحوري في حماية أنفسهم وبياناتهم.

وأوضح أن هذه الندوة تسعى لنشر الوعي حول أهمية الأمن السيبراني وتقديم النصائح والإرشادات العملية لحماية الأفراد من الهجمات السيبرانية، حيث سيتم خلالها التطرق إلى مواضيع مهمة مثل مخاطر الإنترنت وأهمية حماية البيانات الشخصية وكيفية حماية حساباتك الشخصية على الإنترنت والتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، واختيار كلمات مرور قوية وآمنة، وأعرب عن شكره لبرنامج خليفة للتمكين ((اقدر)) ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ((تعليم)) على تعاونهما مع مجلس الأمن السيبراني في تنظيم هذه الندوة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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