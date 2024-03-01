الإمارات والأوروغواي تبحثان تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية والدولية

انطلقت، الثلاثاء الماضي، أعمال الجلسة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في الإمارات وجمهورية الأوروغواي الشرقية الصديقة، التي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية في العاصمة أبوظبي.

وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، فيما ترأس جانب الأوروغواي نيكولاس ألبرتوني، نائب وزير الخارجية في الأوروغواي، بمشاركة سعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية الأوروغواي، والدكتورة الصغيرة الأحبابي، مديرة إدارة الشؤون الأمريكية، وماريا أليخاندرا كوستا، مديرة إدارة حقوق الإنسان والقانون الإنساني بوزارة خارجية الأوروغواي.

وجرى خلال المشاورات، استعراض تطوّر علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها على كافة الصُعد، السياسية والاقتصادية والتجارية، حيث أعرب الجانبان عن الاهتمام المتبادل بتعزيز التنمية المستدامة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة.

كما تناول الجانبان، المستجدات والتطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومواقف دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأوروغواي الشرقية إزاءها.

وناقشا في هذا الصدد أطر التعاون في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يخدم القضايا ذات الاهتمام المتبادل، ويسهم في مواجهة التحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وثمّنت معالي ريم الهاشمي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدت حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز آفاق التعاون، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، مشيرة معاليها إلى أن سياسة دولة الإمارات ستبقى على الدوام داعمة للسلام والاستقرار إقليمياً ودولياً، وأنها ستبذل كافة الجهود لتخفيف حدة التصعيد والتوترات التي يشهدها العالم.

بدوره، أثنى الدكتور ألبرتوني، على العلاقات الثنائية بين الإمارات والأوروغواي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان حرصهما على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب.

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