المشاورات السياسية بين الإمارات وألمانيا تبحث أطر الشراكة الاستراتيجية

عقدت الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في ديوان عام وزارة الخارجية في العاصمة أبوظبي.

وترأس وفد دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، كما شاركت معالي مريم المهيري رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، فيما ترأس الجانب الألماني الدكتور توماس باغر، وكيل وزارة الخارجية الألمانية.

وبحث الجانبان أطر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في العديد من المجالات، من بينها المناخ والطاقة، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

وأكدت معالي ريم الهاشمي، أهمية المشاورات في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية، وفي تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الأولوية المشتركة، مشيرة معاليها إلى أن دولة الإمارات ستستمر في دعم السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وبذل كل الجهود لتعزيز مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية.

من جهته، أثنى الدكتور باغر على مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي على كافة المستويات.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان حرصهما على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب بما يسهم في دعم المصالح والأهداف المشتركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز